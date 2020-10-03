35 خدمة حكومية "خلصها وأنت في بيتك" عبر منصة مصر الرقمية

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "منصة مصر الرقمية" بشكل تجريبي لتكون بوابة الحكومة لتقديم كل الخدمات الحكومية للمواطنين.

ويمكن للمواطنين سداد مقابل الخدمة عبر وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك في فئات مختلفة نستعرضها في التقرير التالي..

* خدمات التموين وتشمل:

- إصدار بطاقة تموين جديدة.

- إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين.

- إصدار بدل تالف لبطاقة التموين.

- تفعيل بطاقة التموين.

- فصل اجتماعي.

- ضم أفراد أسرتي.

- نقل من محافظة إلى أخرى.

* خدمات التوثيق وتشمل :

- استعلام عن سريان محرر مميكن.

- تحرير توكيل عام رسمي.

- تحرير توكيل رسمي شامل.

- تحرير توكيل رسمي شامل "بنوك- عام".

- تحرير توكيل في الأمور الزوجية.

- تحرير إقرار بالشطب.

- تحرير إقرار بعد وجود تعديلات على البيانات المساحية.

- تحرير إقرار رسمي.

- تحرير إقرار تصحيح محرر موثق.

- اكتب محررك.

* خدمة مركباتي:

- تظلم على مخالفات رخص مركبة.

- تجديد رخصة مركبة.

- بدل فاقد رخصة مركبة.

- بدل تالف رخصة مركبة.

- سداد المخالفات.

- تحرير توثيق عقد بيع مركبة.

- تحرير توكيل عقد بيع مركبة.

- تحرير توكيل إدارة مركبة.

- استعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

- التأكد من صحة بيانات مركبة.

* خدمة رخصتي:

- استعلام عن مخالفات رخص القيادة.

- تظلم على مخالفات رخص القيادة.

- سداد مخالفات رخص القيادة.

- إصدار بدل تالف رخصة قيادة.

- إصدار بدل فاقد رخصة القيادة.

* خدمات المحاكم:

- إقامة دعوى مدنية.

- تسجيل محام.

وتعتبر مصر الرقمية بوابة الخدمات الحكومية، تقدم الخدمات الحكومية الرقمية بشكل ميّسر وشخصي وحديث، عبر التحول الرقمي للبنية المعلوماتية بمصر.

وخلال الأسابيع المقبلة سيجري إطلاق التطبيق باسم الخدمات الرقمية واستخدامه على أجهزة الأندرويد والآيفون في القريب العاجل، وتسجيل الدخول باستخدام رقمك القومي ورقم المحمول، والذي يجب أن يكون مسجلاً باسمك.

هذه البوابة نتاج تضافر عدة جهات مصرية وشركات دولية تعمل في صالح المواطن والدولة، وتسعى لتجميع طرق تقديم الخدمات الرقمية تحت تطبيق موحد للعمل على خدمة المواطن بسهولة ويُسر.

كل مجموعة مترابطة من الخدمات تسمى بحزمة خدمات، مثل حزمة خدمات نيابة الأسرة، ويتم تحديث الحزم والخدمات تباعاً حتى تغطى كافة الخدمات الحكومية في كل محافظات مصر بحلول انتهاء المشروع.