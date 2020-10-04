إزاي تستلف لو شحن العداد مسبوق الدفع خلص

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنه في حال نفاد شحن العداد مسبوق الدفع يمكن الحصول على شحن إضافي لمدة 24 ساعة على طريقة "سلفني شكرا" عبر وضع الكارت بشكل مقلوب في العداد، لافتا إلى أن العدادات مسبوقة الدفع تمنح إنذارا قبل انتهاء الشحن، فضلا عن أن ما يروج حول حتمية شحن الكارت في بداية الشهر خاطئ.

العداد به لمبة إنذار تضيء باللون الأحمر

وأوضح حمزة أن العداد مسبوق الدفع به لمبة إنذار تضيء باللون الأحمر عندما يقترب الرصيد من النفاد، علاوة على أنه مبرمج على عدم فصل التيار الكهربائي في الإجازات والعطلات الرسمية حتى يتمكن المشترك من إعادة شحن الرصيد مع أول يوم عمل كما أن منافذ شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع منتشرة في كل مكان بأنحاء الجمهورية ويمكن شحن الرصيد في أي وقت ومن أي مكان.

مميزات العدادات مسبقة الدفع

- التحكم في استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة.

- إمكانية العملاء مراقبة الاستهلاك والتأكد من قيمة الفاتورة.

- يمكن للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها حسب إمكانياته.

- انعدام مشكلات المحصل.

- الحد من مشكلات مستأجر ومالك الوحدة السكنية.

- يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي.

- عدم تأخر المشترك في السداد.

- يجب التأكيد على الفنيين المتخصصين بتثبيت العداد ووضع كارت المشترك بداخله للتأكد من مطابقة الكود وأن الكارت يعمل بشكل جيد بالإضافة لعدم العبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامتها مع عدم زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد، ما يؤدي إلى نفاد الرصيد.

-يجب عند تركيب العداد التأكد من وضع كارت الشحن داخل العداد، ثم التأكد أنه يعمل بشكل جيد إضافة لوضع الكارت في العداد قبل عملية الشحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة وعدم ظهور رسالة لا يمكن الشحن، كما أنه يجب الانتظار 15 ثانية بعد وضع الكارت بالعداد للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة.

-لاختبار سلامة عداد الكهرباء، يجب فصل كل أجهزة المنزل، ثم قراءة العداد بعد 15 دقيقة من الفصل، بالإضافة لعدم ترك شواحن الهاتف في الكهرباء، ترشيدًا للاستهلاك.