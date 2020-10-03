توقعات طقس 72 مقبلة.. أمطار رعدية وشبورة مائية ورياح مثيرة للأتربة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

وعن حركة الرياح فتكون معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب الصعيد غرباً تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة وذلك يوم الأحد فقط، أما جنوب سيناء فتنشط بها الرياح يومي الأحد والاثنين ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لسقوط الأمطار فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية يومى الأحد والإثنين، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يوم الاثنين تكون متوسطة ورعدية أحيانا يوم الثلاثاء، وأيضاً أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً مناطق من جنوب الصعيد يوم الثلاثاء.

ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى.

طقس الأحد 4 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

طقس الاثنين 5 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

طقس الثلاثاء 6 أكتوبر

القاهرة الكبري : درجة الحرارة العظمي 33 والصغري 23

الوجه البحري : درجة الحرارة العظمي 33 والصغري 23

السواحل الشمالية الغربية : درجة الحرارة العظمي 30 والصغري 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء : درجة الحرارة العظمي 31 والصغري 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : درجة الحرارة العظمي 35 والصغري 28

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمي 37 والصغري 24

جنوب الصعيد : درجة الحرارة العظمي 37 والصغري 27