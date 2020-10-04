حظك اليوم الأحد 4-10-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بأن لديه أسلوب مقنع في حديثه مع الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر وعطارد متنافران في منزلي المال.. حافظ على روح الحذر والتماسك مهما كانت الإغراءات.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الشمس في برجك تمنحك إشراقة ونشاطا ومشاعر مشتعلة وأوقاتا عاطفية هانئة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صوفيا لورين، ويوافق تاريخ ميلادها 20 سبتمبر.