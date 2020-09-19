عاجل.. تأييد حبس منار سامي 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه

قررت، اليوم، محكمة جنح استئناف طنطا الاقتصادية تأييد حبس منارسامي المعروفة إعلاميًا بـ" فتاة التيك توك"، 3 سنوات، وتغريمها 300 ألف جنيه، وذلك في غياب المتهمة.

وكانت هيئة المحكمة قررت في 15 أغسطس الماضي تأجيل القضية لليوم، للنطق بالحكم، وقررت اليوم، قبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم الصادر ضدها في 29 يوليو الماضي من جنح طنطا الاقتصادية بمعاقبة المتهمة بالحبس 3 سنوات مع الشغل، و300 ألف حنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات، وذلك بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.

وعقب سماع الحكم، انهارت المتهمة مغشيًا عليها، وسط حالة من البكاء، قائلة "والله معملتش حاجة"، ثم استأنفت المتهمة على الحكم أمام جنح استئناف طنطا الاقتصادية، والتي أصدرت قرارها السابق.

كانت النيابة العامة قد وجهت للفتاة تهم التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز، والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

واستمعت محكمة جنح طنطا الاقتصادية في 22 يوليو الماضي، إلى أقوال المتهمة وأكدت أنها شاركت وعمرها 15 عامًا في عمل فيلم لتوعية الأطفال.

وعن انتشار صور جنسية لها، قالت إنها حرّكت دعوى قضائية في 2013 ضد طليقها لأنه نشر صورًا لها على مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بسمعتها، واستخدامها كورقة ضغط ليحصل على حضانة طفلتيهما " لي لي".

وقالت المتهمة إنها أرسلت له هذه الصور خلال فترة زواجهما وسفره خارج البلاد، لكنه استغلها بعد حدوث خلافات بينهما والانفصال من أجل التنازل عن حضانة طفلتها له.

ونفت "منار" حصولها على أي مقابل مادي نتيجة عملها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت "أقسم بالله لم آخذ مليمًا واحدًا غير 3 آلاف جنيه من إنستجرام مقابل دعاية إعلانية من فتاة بخصوص عرض أزياء"، وأضافت أن "السيارة التي ضُبطت معها لا تملكها، وأنها إيجار بهدف الدعاية في التمثيل".