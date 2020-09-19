اليوم.. النطق بالحكم على منار سامي الشهيرة بـ"فتاة التيك توك"

تنظر اليوم السبت، محكمة جنح استئناف طنطا الاقتصادية، قضية محاكمة "منار سامي" المعروفة إعلاميا بـ " فتاة التيك توك"، حيث كانت هيئة المحكمة قررت في 15 أغسطس الماضي، تأجيل القضية لليوم، للنطق بالحكم.

كانت النيابة العامة قد وجهت للفتاة تهم التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات خادشه للحياء العام.

واستمعت محكمة جنح طنطا الاقتصادية في 22 يوليو الماضي، إلى أقوال المتهمة والتي أكدت أنها "شاركت وعمرها 15 عاما في عمل فيلم لتوعية الأطفال"، وعن انتشار صور جنسية لها، قالت إنها "رفعت دعوى قضائية في 2013 على طليقها لأنه نشر صورا لها على مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بسمعتها واستخدامها كورقة ضغط عليها ليحصل على حضانة طفلتها " لي لي"، بحسب أقوالها.

وقالت المتهمة إنها "أرسلت له هذه الصورة خلال فترة زواجهما وسفره خارج البلاد، لكنه استغلها بعد حدوث خلافات بينهما والانفصال من أجل التنازل عن حضانة طفلتها له".

ونفت " منار" حصولها على أي مقابل مادي نتيجة عملها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت "أقسم بالله لم آخذ مليما واحدا غير 3 آلاف جنيه من انستجرام مقابل دعاية إعلانية من فتاة بخصوص عرض أزياء"، وأضافت أن "السيارة التي ضبطت معها لا تملكها وأنها إيجار بهدف الدعاية في التمثيل".

وفي 29 يوليو الماضي، عاقبت المحكمة المتهمة بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف حنيه غرامة، وإلزماها بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.

وعقب سماع الحكم، انهارت المتهمة مغشيا عليها، وسط حالة من البكاء، قائلة "والله معملتش حاجة"، ثم استأنفت المتهمة على الحكم أمام جنح استئناف طنطا الاقتصادية، والتي قررت في 15 أغسطس الماضي، تأجيلها لليوم السبت، للنطق بالحكم.