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تجديد حبس أسرة منار سامي 45 يوما والمحامي يتنحى عن نظر القضية

كتب:

حسن صالح
11:33 ص | الأربعاء 19 أغسطس 2020
منار سامي فتاة التيك توك

منار سامي فتاة التيك توك

قررت غرفة المشورة بمحكمة بنها الكلية برئاسة المستشار محمد بدر، تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك للمرة الرابعة 45 يوما في واقعة التعدي على أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبس المتهمة منار في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وأشار هاني بسيوني محامي أسرة المتهمة أنه قرر التنحي عن نظر القضية لعدم وجود جديد يقدمه حيث دفع بكافة الدفوع القانونية لبيان سلامة موقف المتهمين.

كان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر الجزئية، قد قرر تجديد حبس أسرة منار سامي المعروفة إعلاميا بفتاة التيك توك 15 يوما للمرة الثالثة، في قضية اتهام والدها وشقيقها وشقيقتها بالتعدي على السلطات والتشاجر مع أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبس المتهمة منار في اتهامها بالتحريض على الفسق بعد ورود تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة وتشاجرهم مع ضابط التأمين، حيث ووجهت النيابة تهمة التعدي على السلطات للمتهمين والإخلال بالأمن.

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