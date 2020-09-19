مصدر: إدراج اسم منار سامي فتاة "التيك توك" على قوائم الممنوعين من السفر

قالت مصادر مطلعة بجهات التحقيق بنيابة بنها الكلية، إنه صدر قرار من الجهات القضائية بوضع اسم منار سامي، المعروفة إعلاميا بـ“فتاة التيك توك”، والمتهمة بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز، والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة في القضية رقم رقم 20 لسنة 2020 جنح كفر شكر، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

من جهته، قال هاني بسيوني، محامي المتهمة، إنه تقدم بطعن أمام محكمة الجنايات على قرار المنع من السفر، لأن القرار مبني على أسباب غير جدية، ةالحكم الصادر ضدها لايزال غير نهائي حتى الآن.

كانت المحكمة الإقتصادية بطنطا، قضت بمعاقبته المتهمة منار في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية ، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألف لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف حنيه غرامة، وإلزمها بالمصاريف الجنائية

ودفعت أسرة منار سامي، كفالة 20 ألف جنيه، وأطلقت مباحث كفر شكر سراح المتهمة “منار سامي” في الثانية بعد أن تسبب حكم غيابي في قضية تبديد في تعطل إجراءات الإفراج عنها، من مقر محبسها بمركز كفر شكر، بعد أن أوضح الاستعلام الأمني قبل خروجها أن المتهمة عليها حكم غيابي في قضية تبديد بالشيخ زايد وقام هاني بسيوني محامي المتهمة بإجراء معارضة في الحكم الغيابي الذي صدر بحقها، والمتسبب في تعطل الإفراج عنها وتم إخلاء سبيلها.