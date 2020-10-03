"بسرق أتخن عربية فى 3 دقايق".. تفاصيل سقوط أشهر لص سيارات في القاهرة

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالقاهرة تفاصيل القبض على "النص" أشهر لص سيارات في القاهرة، وتحديدًا فى المعادى والبساتين عقب سرقته 3 سيارات.

وذكرت التحريات أن المتهم دخل السجن عدة سنوات، وهو عاطل عن العمل وتعلم أساليب سرقة السيارات بشكل نظري داخل السجن من أحد اللصوص المحترفين، وعندما خرج من السجن بدأ فى تطبيق ما تعلمه وتمكن من سرقة عدد كبير من السيارات فى وقت قياسى يبلغ 3 دقائق للسيارة الواحدة مهما كانت معقدة: "أتخن عربية بتاخد فى إيدى 3 دقايق".

وأوضحت التحريات أن المتهم يستخدم "مفك" فقط لسرقة أكثر السيارات تعقيدًا من خلال العبث فى الدوائر الكهربائية للسيارات وإعادة تشغيلها ثم برمجتها من جديد ونقلها لمقاول وسائق تمهيدًا لبيعها.

وأقر المتهم خلال استجوابه أنه تعلم تلك الطريقة على يد مسجون سابق كان يمارس سرقة السيارات الفارهة والمعقدة بشكل احترافى ثم بدأ فى تطبيق تلك الطرق وتمكن من سرقة عدد من السيارات حتى قام بسرقة ميكروباص تسبب فى القبض عليه.

وذكرت التحريات أنه ورد بلاغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من سائق مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، باكتشافه سرقة سيارة (ميكروباص) ملكه حال توقفها بدائرة القسم.

وتوصلت جهود فرق البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم) عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستولى عليها وبحوزته "مفك".

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب" المغافلة" عقب عثوره على مفتاح تشغيل السيارة بداخلها، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوبى "المغافلة، وتوصيل الأسلاك"، واعترف بارتكاب سرقة سيارتين بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارة الأولى المستولى عليها لدى عميليه "سيئي النية" (سائق، مقاول)، وضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بمنطقة سكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات.