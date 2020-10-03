طبيب ترامب: يمكن زيارة المستشفى المحتجز بها

​قال أحد الأطباء في الفريق الطبي المعالج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بالنسبة للزيارات في المستشفى العسكري الذي يخضع فيها ترامب للعلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فهناك مكان الجميع يرتدي فيه الأقنعة وأجهزة الحماية الشخصية، موضحًا أنه يتم متابعة حالة ترامب وإجراء كافة التحاليل بشكل دوري.

وأضاف الطبيب، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "سكاي نيوز عربية"، أنه لن يدخل في تفاصيل نتائج الفحوصات، ولكن ما يؤكده أن الرئيس ترامب لم يتم وضعه على أي جهاز تنفس صناعي، فحالته الصحية ليست بحاجة لذلك، فكان فقط يعاني من ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وسعال بسيط.

وأشار إلى أن الفريق الطبي بالبيت الأبيض يتعاون مع فريق مركز السيطرة على الأمراض، "الخميس مساء قام ترامب باعادة فحص الكورونا حصل على نتيجة إيجابية، ولن ادخل في تفاصيل كيف تم اصابته بالفيروس".

وسبق أن أعلن البيت الأبيض، أن ترامب يعاني من أعراض إصابة خفيفة بكورونا، وسينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي.

ورأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد قبل شهر فقط من انطلاق سباق الرئاسة الأمريكية، يشكل تهديدًا جديدًا ويضفي مزيدًا من الضبابية على مصير واحدة من أكثر الانتخابات الأمريكية "اضطرابًا" و"غموضًا" منذ عقود طويلة.

وتناولت بعض وسائل الإعلام والسوشيال الأمريكية خبر إصابة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفيروس كورونا بشيء من عدم التصديق، حيث رصد تقرير منشور فى صحيفة النيويورك تايمز اليوم تقريرًا يرصد التشكك في حالة ترامب، بعنوان "الليبراليون يسألون: لماذا نعتقد أن ترامب مصاب بالفيروس؟".

وجاء في تقرير "نيويورك تايمز": "أثار إعلان الرئيس ترامب يوم الجمعة عن إصابته بفيروس كورونا موجة من التغريدات والمنشورات على فيسبوك مع لازمة مشتركة، خاصة على اليسار: لماذا يجب أن نصدقه؟".