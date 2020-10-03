فخري الفقي: مصر الدولة السادسة في النمو على مستوى العالم

قال الدكتور فخري الفقي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي سابقا والخبير الاقتصادي، إن جائحة كورونا تم الإعلان عنها في 11 مارس من العام الجاري، وجاءت تداعيتها سلبية على اقتصاديات العالم المتقدم والنامي على حد السواء، إلا أن هناك 18 اقتصادا عالميا صنفت بالموجب في معدلات النمو، بعد اجتياح الجائحة للعالم، ومنها مصر التي جاءت في الترتيب السادس.

وأضاف "الفقي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية "الحياة"، أن الاقتصاد العالمي الذي كان ينتج 100 تريليون دولار سلع وخدمات، هبط ولن يتم إنتاج ذلك الرقم، وسيصل إلى 96 تريليون دولار، مشيرا إلى أن هناك 18 اقتصادا من أصل 189 حول العالم، جاءت نتائجهم بالإيجاب في النمو السنوى، وحصدت مصر على المركز السادس في تلك الاقتصادات: "كنا طمعانين في السنة المالية اللي فاتت نصل لـ5.9%، والجائحة جت في الربع الأخير من السنة المالية وبالتالي ده خلي معدل النمو 3.5%".

وأكد الخبير الاقتصادي، أن تقرير صندوق النقد الدولي أكد على كون مصر من الدول الأقل تضررا اقتصاديا من فيروس كورونا، ومعدلات نموها جيدة وإيجابية، وليست سلبية كباقي الدول، مشيرا إلى أن مصر نجحت في احتواء معدلات التضخم؛ بسبب السياسة النقدية للبنك المركزي مع البنوك المصرية، ووصل معدل التضخم في شهر أغسطس الماضي 3.4% مقارنه بالشهر ذاته العام الماضي.

وتابع فخري الفقي: "في هذه الحالة معدل التضخم البنك المركزي بسياسته النقدية بيقدر يحتوى السيولة في جسم الاقتصاد، علشان متضغطش على الأسعار، وده من ضمن المؤشرات الإيجابية، وعندنا الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر كان عندنا 45.5 مليار دولار، ومع الجائحة انخفض إلى 36 مليار دولار بسبب ضخ سيولة في الأسواق، حتى لا يرتفع سعر الدولار في الأسواق المصرية".

وأشار "الفقي" إلى أن مصر تستخدم حقها مع صندوق النقد الدولي، ولديها حصة عند الصندوق، وطلبت مصر مثل 102 دولة على مستوى العالم تمويل عاجل، وحصلت على 2.8 مليار دولار "الاحتياطي بتاعنا زاد مرة أخرى من 36 لـ38 مليار دولار".