فخري الفقي: تعاون الدول في منظمة غاز شرق المتوسط شئ مُشرف

قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن منتدى غاز شرق المتوسط تحول إلى منظمة إقليمية حكومية مقرها القاهرة ومن الممكن أن تكون دولية، وتضم 7 دول، منها 3 دول عربية، وهي مصر والأردن وفلسطين، و4 دول أخرى، هي إيطاليا وإسرائيل وقبرص واليونان، ودولتي فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية مراقبين.

وأكد "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "ten"، أن فرنسا لديها رغبة شديدة في الانضمام لهذه المنظمة، مشددًا على أن بهذا الإقبال من بعض الدول، يتوقع لهذه المنظمة النجاح، والتوسع بمشاركين أكتر في المستقبل.

وأوضح أن مصر ستقبل العديد من أشكال الاستثمار خلال الفترة الماضية كدعم للمنظمة، مشيرًا إلى أن مصر دوليًا لديها كيان ليس في مجال تصدير الغاز فقط ولكن في مجال الطاقة المتجددة بشكل عام، مؤكدًا أن تعاون الدول في منظمة غاز شرق المتوسط شئ مُشرف، مشددًا على أن الهدف من هذه المنظمة هي تقليل تكلفة إنتاج الغاز.

وأشار إلى أن مصر تملك الكثير من البنية الأساسية وهي ما تؤهلها لتكون مقار للمنظمات الدولية، موضحًا أن تكلفة الغاز ستنخفض تدريجيًا وتفيد الصناعات العديدة التي تعمل على الغاز، متابعا: "مصر حازت على إعجاب وثقة العالم".