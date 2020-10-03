ابنة الهارب محمد علي في تسريب جديد: "جدو مش راجل.. وتيتا مهزقة"

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطعًا صوتيًا لابنة المقاول الهارب محمد علي المقيم في إسبانيا، وهي تسب جدها لوالدها وجدتها، وذلك خلال برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، فيما علق موسى: "أيه الرباية والألفاظ دي؟ۛ الألفاظ التي نطقت بها ابنة اللص الهارب في حق جدها، يحاسب عليها القانون".

وقالت ابنه الهارب خلال التسريب الصوتي: "جدو مش عنده ريحة الدم، جدو ده راجل أصلا مينفعش يتقال عليه راجل، ميتحسبش من الرجالة، يعني طالع يتكلم على ابنه في برنامج ويقف ضد ابنه، بيعمل كل ده ليه، عشان خايف على نفسه، يعني مش راجل، طب ليه يطلع من البداية، ويقل من نفسه ويقول كلمتين ملهمش لازمه زيه".

وتابعت: "تيته هي كمان المهزقة، انتوا عايشين على خيره وتطلعوا تشتموه، اظهروا على حقيقتكم، انتوا عائلة زبالة (...)، مش بخاف، طلعوا الفيديوهات واعملوا اللي عاوزين تعملوه، عشان ازاي أب يلاقي الناس ظالمه ابنه ويطلع يزود عليه ويتكلم عليه وحش".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن اللص الهارب محمد علي، يحاول ابتزاز تركيا لحصول أبناءه على الجنسية التركية، حيث إن اللص الهارب محمد علي والجماعة الإرهابية، يبتزون أردوغان للحصول على الجنسية التركية، كما أن محمد علي، يترك أبناءه جوعى في تركيا.

وأضاف "موسى"، أن والده تحدث أن نجله يشرب مخدرات، ما يؤثر على عقله، وبالتالي لا يستطيع التفكير، ويحصل له تهيؤات، لذلك عليه أن يدخل مستشفى للعلاج كونه يعاني من هلاوس سمعية وبصرية وكوابيس، "اللص محمد علي الهارب يحاول أن يحصل أبناءه على الجنسية التركية، ليحصلوا على رواتب من السلطات التركية".