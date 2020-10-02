عمرو أديب عن تسريبات محمد علي: مفيش فنان وسخ ولا سكران كده

قال الإعلامي عمرو أديب، إن جماعة الإخوان الإرهابية لا تريد حل مشكلات المصريين، لكنها تريد تحريضهم على تخريب مصر، مشيرًا إلى أنها تلقت ضربات قاسية خلال الـ15 يومًا، وتعرضت لعدد كبير من الخيانات من داخلها.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "قنوات الإخوان مش بتتكلم إلا في شحن الناس، دي بقت عريانة ملط قدام الشعب المصري".

وتابع أن الشعب المصري له حقوق أهم يجب الاهتمام بها مثل التعليم والعلاج وغيرهما من خدمات، لافتًا إلى أن الجماعة لا تفكر إلا في كرسي السلطة.

وعرض الإعلامي عمرو أديب، التسريب الذي نشره موقع العربي الحديث، للمقاول الهارب، والذي أظهر محاولة استغلاله التمويل القطري لإنتاج فيلم له: "ده مقاول، وهو في دماغه إن قطر تتلسع على قفاها عشان يعوض كل اللي صرفه".

وأردف: "مش عاوز البلد تتحسن ولا يبقى مناضل، ده مقاول مش فنان، مفيش فنان وسخ ولا مسطول كده، ولا مقاول حتى، لأن المقاولين محترمين، بس هو مقاول سياسة وأرواح".