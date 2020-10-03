فخري الفقي: دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي يعزز قوة مصر

قال الدكتور فخري الفقي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي سابقا والخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد الغير الرسمي المصري يعادل من 40 لـ60% من الرسمي، والأخير وصل خلال عام 2019 لما يقرب من 6 تريليون جنيه مصري كسلع وخدمات.

وأضاف "الفقي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه قد آن الآوان لدمج الاقتصاد الغير رسمي في الرسمي "وهو ما نادت به مصر منذ ما يقرب من 20 عاما"، موضحا أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل 70% من المشروعات المصرية، وفي حال الاستمرار بهذا الشكل تموت تلك المشروعات بسبب البيروقراطية: "مايكروسوفت ميزانيتها مثل ميزانية مصر مرة ونص، وكان في الأول مشروع صغير موجود في جراج، وعايزين ده لمساعدة رواد تلك الأعمال الصغيرة في مصر وتمويلهم".

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة لا تسعي لتحصيل الضرائب على هؤلاء، إلا بعد فترة معينه حددها القانون؛ كنوع من الحوافز لهؤلاء التجار للالتحاق بالاقتصاد الرسمي: "كل اللي الدولة عايزاه أنهم يسجلوا اسمهم ونشاطتهم"، مشيرا إلى أن المجتمع في حاجة ماسة لتغيير ثقافته للتعامل بأنظمة الـATM لتسهيل عمليات البيع والشراء، ولدينا فهم غير دقيق بخصوص التعاملات البنكية دينيا: "فيه ناس بتروح تشتري عقار بدلا من تركها في النبوك".

وأضاف الدكتور فخري الفقي، أن "الشمول المالي والوعي في التعامل مع الجهاز المصرفي، والبنك إداني فترة بعد كورونا لو مسددتش الأقساط بيتم التأجيل بشكل طبيعي، ولو حد مراحش للبنك وطلب أنه يتم التسديد بشكل طبيعي، فسيتم التأجيل لهم بشكل تلقائي، والتأجيل مش عليه غرامات ولكن عليه فوائد".

وتابع الخبير الاقتصادي: "إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي 38 بنكا في مصر، وودائع مصر كلها 4.6 تريليون كودائع، منهم 4 تريليون عايزين فوائد 20% و15% و12%، وهل في جائحة كورونا البنوك مدفعتش للمواطن فوائدة؟ ولو البنك مخدش فوائده مش هيقدر يدفع للمودعين، وأنا متفائل من الاقتصاد المصري مؤخرا".