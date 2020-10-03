مستشار الرئيس عن "تسريب الإنفلونزا": غير منطقي ولا أساس له من الصحة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إنه ينصح بالحصول على لقاح الانفلونزا منذ سنوات كثيرة، مشيرا إلى أنه يتغير كل عام، ويطرح في الأسواق بداية من شهر أكتوبر حتى منتصف العام التالي.

وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض على قناة "MBC مصر": "هناك فئات معينة ذات خطورة، وننصح بشدة إعطائها هذا التطعيم حتى يقلل من شدة المرض، وهناك فئات قد لا تصاب بالمرض".

وحول التسريب الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ونُسب إليه، بشأن حثه المواطنين على عدم الحصول على لقاح الانفلونزا، قال مستشار الرئيس: "هذا الكلام ليس علميًا ولا منطقيًا ولا أساس له من الصحة، وجرى تداوله كنوع من التشكيك والتضليل".