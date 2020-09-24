تاج الدين: جلبنا أجهزة لعلاج الأورام تتخطى 1.5 مليون للجهاز الواحد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر عملت على جلب أجهزة تساعد في علاج الأورام بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، سعر الجهاز الواحد منها يتخطى المليون ونصف المليون دولار، ولكن صحة المصريين لا تُقدر بثمن.

وأضاف "تاج الدين"، في لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن تلك أجهزة تساعد في علاج الأورام، وتحدد مكان الورم بشكل دقيق جدا، وهو ما يساعد في علاج المرض واستئصاله.

وتابع أن الضغط والسكر أكبر الأسباب لجلطات المخ والنزيف والشرايين، وقد يكون المريض لديه أحد المرضين أو الاثنين ولا يعلم حتى يأتي له مشكلة صحية عديدة، موضحا أن المواطنين كانوا يستهينون بشكل كبير بتلك الأمراض، ولا يعلمون عنها أي شيء.

وأشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة، ساعدت كثيرا في اكتشاف تلك الأمراض، ومساعدة المواطنين بشكل كبير، موضحا أن تلك المبادرة انعكست انعكاسا مهما على أزمة كورونا، حيث إن المواطن الذي علم أن كان له ضغط أو سكر علم أنه سيأتي له مضاعفات حال الإصابة بكورونا، وبالتالي بدأ يتخذ احترازاته ويطمئن على صحته من خلال المستشفى.