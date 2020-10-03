"أديب" عن الاستهتار بكورونا: "هنخسر الإنجاز اللي حققناه"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الشارع المصري يشهد حالة كبيرة من التهاون في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، محذرًا من أن استمرار هذه الحالة قد يؤدي إلى فقدان الإنجاز الذي حققته مصر خلال الفترة الماضية، بالسيطرة على المرض.

وأضاف "أديب" خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض على قناة "MBC مصر": "لو كملنا كده، هذا الإنجاز العظيم الذي حدث في مصر وهو أننا سيطرنا على إصابات كورونا سيكون مهددًا بالسقوط والانهيار، وبخاصة أننا سندخل موسم الشتاء، ولدينا أكل عيش".

وتابع الإعلامي عمرو أديب: "فتحنا وبدأن نطمع، مش عاوزين نضطر نقفل لأن محدش عاوز يقفل، أرجوكم لو حظك كويس متزقهوش أوي ولو حبيبك عسل متلحسوش كله".

وشدد "أديب" على أهمية ارتداء الكمامة والتزام التباعد الاجتماعي، موجهًا رسالة إلى المواطنين غير الملتزمين: "لازم نلبس الكمامة، منين عندك الشجاعة والقناعة إنه مش هيجيلك؟!، وأنا مش بسلم ولا ببوس، لأن معدل الخطورة عندي كبير، أنا كبير في السن وبدين".

كما ناشد الإعلامي عمرو أديب مباحث الانترنت بالتحقيق في الرسالة الصوتية التي تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي، بشأن ما قيل إنه تحذير من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، من تناول مصل الانفلونزا الموسمية هذا العام، قائلًا: "إن ما قيل في هذا الصدد كان قاتلًا".

يذكر أن الدكتور محمد عوض تاج الدين، نفى ما قيل في هذا التسريب، قائلًا: إنه غير حقيقي، وعار تماما من الصحة.