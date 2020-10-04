"متعهد الفشل".. 85 فيديو تحريضيا للهارب محمد علي في شهر والنتيجة صفر

اعتاد المقاول الهارب في إسبانيا، محمد علي، الظهور اليومي عبر فيديوهات تحريضية يبثها عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، بهدف نشر الفوضى والفتنة في البلاد، خاصة خلال شهر سبتمبر الماضي، وجاء آخر ظهور للمقاول الهارب، بفيديو تحريضي يطالب فيه بالنزول إلى الشوارع وإحداث الفوضى، والذي نشره منذ يومين، لتلقى دعوته مصير سابقيها بالفشل.

ساعة يوميًا من التحريض على نشر الفوضى

وحسب القناة الخاصة بالمقاول الهارب عبر "يوتيوب"، ظهر محمد على خلال شهر سبتمبر فقط في 85 فيديو تحريضيا، أي بمعدل يقترب من 3 فيديوهات يومية، وهو رقم لم يعتد الكومبارس الفاشل على الوصول له خلال الفترات الماضية.

فيديوهات التحريض التي يطلقها المقاول الهارب، تتراوح مدتها الزمنية بين 5 إلى 20 دقيقة، وبمعدل ظهور 3 مرات يومية، أي أنه يظهر قرابة الساعة يومية في فيديوهات تحريضية هدفها نشر الفوضى والفتنة بالبلاد، ورغم هذا الزخم من التسجيلات التحريضية، إلا أن وعي المصريين انتصر في كل المناسبات التي دعا لها الكومبارس الفاشل بالتظاهر فيها.

صفعة المتحدة لإعلام الجماعة الإرهابية

الفشل المستمر في دعوات التظاهر، جعل الجماعة الإرهابية تلجأ للفبركة وتزييف التظاهرات بهدف تصدير صورة فوضوية عن وجود تظاهرات في مصر، وهو ما جعلها تقع في فخ المهنية، بعد الفيديو التي انتجته "المتحدة"، فاعلام الجماعة لا يعرف إلا التزييف والفبركة، حسبما أكد الدكتور سامي عبدالعزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة.

وقال عبدالعزيز، لـ"الوطن"، إن الفيديو الذي أنتجته "المتحدة" عن تظاهرات في منطقة نزلة السمان، وروجته قنوات الجزيرة والشرق ومكملين، هو فخ لا يقع فيه إلا الأغبياء، مضيفًا: "صفعة المتحدة لإعلام الإخوان قوية، والإفلاس يجعل العقول في حالة إنتاج للفشل بشكل مستمر".

المقاول الفاشل محمد علي يدعو لإثارة الفوضى في البلاد

ووجه المقاول الهارب محمد علي، العديد من الدعوات التحريضية، منذ ظهور الأول من خلال مجموعة من الفيديوهات لإثارة الفوضى في البلاد، سبتمبر 2019.

ودعا المقاول الهارب، لنزول تظاهرت في أكتوبر 2019، لإثارة الفوضى في البلاد والتي كانت نتيجتها الفشل، وهو ذات المصير التي لاقته تظاهرات يناير في أعقاب سابقتها، ثم دعوات 20 سبتمبر الماضي، والتي شهدت فشل ذريع كعادة الدعوات التي تطلقها الجماعة الإرهابية وأبواقها الإعلامية بين الحين والآخر.