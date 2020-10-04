فيديو.. طفل يدهس 3 سيدات بسيارة والده رجل الأعمال في دمياط

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لحادث سير في ميدان سرور بمدينة دمياط، حيث خرجت سيارة مسرعة يقودها طفل، عن الطريق لتصطدم بالرصيف وتصيب 3 أشخاص، سيدتين وطالبة ثانوى، أثناء سيرهم على الرصيف.

وكان الإعلامي وائل الإبراشي، قد تحدث عن الواقعة وذكر أن الطفل الذي كان يقود السيارة نجل أحد رجال الأعمال في المحافظة، قائلًا: "اللي حصل ده المفروض يتحاسب عليه ولي الأمر أكتر من الطفل، كأن أبوه إداله سلاح في السن ده وقالّه اضرب الناس".

من ناحية أخرى ، اطمأن الدكتور وليد أبو الخير، مدير عام مستشفى دمياط، على صحة المصابين، حيث ذكر أنه تم إبلاغه الساعة 3 في يوم الحادث، بإصابة سيدتين في حادث سير، وتم وصول الحالتين للمستشفى، الأولى لسيدة تبلغ من العمر 43 سنة وأخرى 25 سنة.

وتابع: "إحدى الحالات كانت تعاني من كدمات شديدة، وتم تثبيتها برقبة عادية للفقرات، أما حالة الشابة التي تبلغ من العمر 25 سنة، تعاني من إصابة شديدة في الصدر وتجمع دموي، وتم عمل فحوصات كاملة، وتبين وجود شرخ في الفقرة الظهرية رقم 10".