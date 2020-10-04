أستاذ مناعة عن انخفاض إصابات كورونا رغم الاستهتار: محتاجين نشكر ربنا

قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون الجامعي، بالولايات المتحدة الأمريكية، إن طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الرئيس يخضع لنفس إجراءات العلاج التي تنطبق على المواطنين عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف "خضر"، في لقاء عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية، المذاع على قناة "mbc مصر" ، أنه بالنسبة لمسألة موعد الإصابة فإن البيت الأبيض يجري فحصا يوميا على العاملين به، وبالتأكيد ترامب يخضع لهذا الفحص، فهم يعرفون جيدا موعد آخر فحص كانت نتيجته سلبية، وأول فحص كانت نتيجته إيجابية.

وأشار أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون الجامعي، بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أنه خلال أول أسبوعين قد تتطور الحالة بشكل كبير للأسوأ، موضحا أن طبيب ترامب قال إن هذه الفترة تكون خلال 7 إلى 10 أيام، موضحا أنه لهذا السبب يحصل "ترامب" على عقار "ريمديسفير"، وهذا العقار ليس مطلوبا أن يأخذه كل المصابين بكورونا.

أما بالنسبة لانخفاض الإصابات في مصر، رغم عدم اهتمام المصريين بارتداء الكمامات، قال "خضر": "مش محتاجين دراسة ولا حاجة، ولكن محتاجين نشكر ربنا".