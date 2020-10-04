"مقلد": تعدد القوائم والمرشحين بالانتخابات يتيح إمكانية الاختيار

قال أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الدولة أعطت نموذجا رائعا في إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ظل جائحة فيروس كورونا، وكان هناك تنسيق بين مؤسسات الدولة، لاستكمال باقي الاستحقاقات ولا سيما انتخابات مجلس النواب.

وأضاف "مقلد"، في مداخلة هاتفية مع "مانشيت" المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، السبت، أن هناك عددا من القوائم المتنافسة بنظام القوائم، وعلى المستوى الفردي هناك آلاف الأشخاص، موضحا أن هذا العدد يتيح للمصريين إمكانية الاختيار، ويجب عليهم التدقيق في الاختيار، لأن المرشحين سيمثلون الشعب في كافة أمور حياتهم اليومية.

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن التحالفات الانتخابية هذه المرة لها كلمة كبيرة في تشكيل القوائم، لأن الأحزاب اتجهت إلى التحالفات الانتخابية لأنها تجمع المؤيد والمعارض، مشيرا إلى أن نظام القوائم سيكون له دورا كبيرا في تمثيل بعض فئات المجتمع، مثل المرأة، والشباب والمصريين بالخارج، وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى 284 مقعدا بنظام الفردي.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون انتخابات مجلس النواب، بعد الفصل في مسألة التظلمات.

وقال المستشار لاشين إبراهيم في بيان له، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت في 10 سبتمبر الماضي بدعوة الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات إلى الترشح لعضوية مجلس النواب خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى الساعة الثانية ظهر يوم السبت 26 سبتمبر.