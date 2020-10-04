تصل لـ45 دقيقة.. تأخيرات قطارات السكة الحديد اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولا: خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة / أسيوط، مدة 45 دقيقة.

- أسيوط / أسوان، مدة 30 دقيقة.

ثالثاً : خط بنها / بور سعيد، متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط، متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة.

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة، متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها، من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات، وتحديث نظم الإشارات.

وناشدت هيئة السكة الحديد، المسافرين باتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

من جانبه، أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنّ هناك حالة من الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية منذ تطبيق غرامات التزويغ والتدخين والتسطح أعلى القطارات والركوب بين فواصل العربات، مشيرًا إلى أنّ الهيئة تنفذ مشروعات شاملة بتكلفة إجمالية 150 مليار جنيه.

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد، أنّه جرى توريد 100 جرار أمريكي جديد للهيئة حتى الآن، إضافة إلى توريد 103 عربات قطار روسية جديدة من إجمالي 1300 عربة.

وتابع رسلان، أنّ قطارات السكة الحديد العاملة على جميع الخطوط، تخضع لصيانات دورية بشكل منتظم، مشيرًا إلى أنّه سيتم تشغيل 3 قطارات جديدة الشهر الحالي، مكونة من الجرارات الأمريكية الجديدة والعربات الروسية.

وأكد رئيس السكة الحديد، أنّ الهيئة استعدت تمامًا لبدء العام الدراسي الجديد من خلال تجهيز القطارات وصيانتها.