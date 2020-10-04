بعيدا عن التقليدية.. طرق جديدة لتقييم طلاب النقل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنّ التقييم في سنوات النقل سيكون مزيجا من أساليب متعددة، متمنيا التركيز على التعلم وعدم الانشغال بالتقييم والدرجات، متابعا عبر صفحته على فيس بوك: "حتى وإن كان السؤال ينطوي على خلفية الدروس الخصوصية، فأكرر لكم لا حاجة لها".

المناهج الجديدة لا تحتوي على امتحانات تقليدية

وسبق للمسؤولين في وزارة التربية والتعليم، الحديث عن بعض طرق التقييم المقرر الاعتماد عليها لاحتساب درجات الطلاب خلال سنوات النقل، والتأكيد على أنّ المناهج الجديدة للطلاب من كي جي 1 وحتى الصف الثالث الابتدائي، لن تكون فيها امتحانات تقليدية، إذ تقوم على الحوار والنقاش والاطلاع على مصادر التعلم المختلفة وغير المحدودة، بما ينسف بشكل كامل فكرة الحفظ والتلقين والقراءة المطابقة لأبجديات اللغة.

فلسفة نظام التعليم الجديد تقوم على توسعة مدارك الطالب:

وتعتمد فلسفة نظام التعليم الجديد 0-2، على إشراك ولي الأمر والمنزل مع المعلم في تعليم وتربية الطالب، من خلال توسعة مداركه وإمداده بمفاهيم ومعلومات حياتية تساعده في تكوين شخصيته وبناءه علميا خطوة تلو الأخرى، بعيدا عن ضغط ورعب الامتحانات التقليدية التي تُقصر العملية التعليمية على ما حفظه الطالب خلال شهور الدراسة في نصف العام.

استبدال الامتحانات التقليدية بطرق تقييم مختلفة

واستبدلت وزارة التربية والتعليم، الامتحانات التقليدية بطرق تقييم أخرى، تتماشى مع ما يهدف له نظام التعليم الجديد، من خلال تعديل القانون رقم 190 لسنة 2019، بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية في الصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية.

تعديل قانون الابتدائي بما يتوافق مع المنظومة الحديثة

ونصت المادة السابعة من القرار، على أن يقوم نظام التقييم على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها، (شفهية - تحريرية - مهارية)، باستخدام مقياس الأداء المتدرج على النحو التالي:

- يفوق التوقعات دائمًا، ويرمز له باللون الأزرق.

- يلبي التوقعات، ويرمز له باللون الأخضر.

- يلبي التوقعات أحيانًا، ويرمز له باللون الأصفر.

- أقل من المتوقع، ويرمز له باللون الأحمر.

يضاف لذلك بعض الإجراءات التي جرى استحداثها مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تسببت في الاتجاه بالعملية التعليمية لنظام الأون لاين، من خلال ما يلي:

- إجراء أبحاث تربوية وعلمية وتسليمها لإدارة المدرسة لتقييم مستوى الطالب.

- التفاعل والنقاش بين الطالب والمعلم أثناء تواجده في الفصل أو "أون لاين".

- المشاركة بين الطالب وزملاءه في المشروعات الجماعية.

- الحضور والغياب سواء في الأيام المقرر فيها ذهابه للمدرسة أو الحضور أون لاين.