طرق تقييم طلاب الابتدائي بدلا من الامتحان.. حضور وأبحاث ونظام "2 - 0"

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنّ المناهج الجديدة للطلاب من كي جي 1 وحتى الصف الثالث الابتدائي، لن تكون فيها امتحانات تقليدية، لأنها تقوم على الحوار والنقاش والاطلاع على مصادر التعلم المختلفة وغير المحدودة، بما ينسف بشكل كامل فكرة الحفظ والتلقين والقراءة المطابقة لأبجديات اللغة.

فلسفة النظام الجديد تعتمد على إشراك ولي الأمر في المنظومة

وتقوم فلسفة نظام التعليم الجديد 0-2، على إشراك ولي الأمر والمنزل مع المعلم في تعليم وتربية الطالب، من خلال توسعة مداركه وامداده بمفاهيم ومعلومات حياتية تساعده في تكوين شخصيته وبنائه علميا خطوة تلو الأخرى، بعيدا عن ضغط ورعب الامتحانات التقليدية التي تُقصر العملية التعليمية على ما حفظه الطالب خلال شهور الدراسة في نصف العام.

واستبدلت وزارة التربية والتعليم، الامتحانات التقليدية بطرق تقييم أخرى تتماشى مع ما يهدف له نظام التعليم الجديد، من خلال تعديل القانون رقم 190 لسنة 2019، بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية بالصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية.

تعديل قانون الابتدائي بما يتوافق مع المنظومة الحديثة

ونصت المادة السابعة من القرار على أن يقوم نظام التقييم على الآتي:

قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها (شفهية - تحريرية - مهارية)، باستخدام مقياس الأداء المتدرج على النحو التالي:

- يفوق التوقعات دائمًا، ويرمز له باللون الأزرق.

- يلبي التوقعات، ويرمز له باللون الأخضر.

- يلبي التوقعات أحيانًا، ويرمز له باللون الأصفر.

- أقل من المتوقع، ويرمز له باللون الأحمر.

يضاف لذلك بعض الإجراءات التي جرى استحداثها مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تسببت في الاتجاه بالعملية التعليمية لنظام الأون لاين، من خلال ما يلي:

- إجراء أبحاث تربوية وعلمية وتسليمها لإدارة المدرسة لتقييم مستوى الطالب.

- التفاعل والنقاش بين الطالب والمعلم أثناء تواجده في الفصل أو "أون لاين".

- المشاركة بين الطالب وزملاءه في المشروعات الجماعية.

- الحضور والغياب سواء في الأيام المقرر فيها ذهابه للمدرسة أو الحضور أون لاين.