3 تصريحات أعادت المصريين لـ"رعب كورونا": النكسة عواقبها صعبة

أثار إعلان وزارة الصحة أمس، باكتشاف 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أثبتت التحاليل المعملية إيجابيتها، كثير من الجدل، إذ خرجت العديد من التصريحات والتساؤلات عبر برامج التوك شو، تخوفا من الفيروس، ومن مصل الإنفلونزا، خاصة بعد تضارب التصريحات بشأنه من جانب، والحديث عن موجة ثانية من الفيروس من جانب آخر.

مستشار الرئيس يحذر من نكسة كورونا: مش عايزين نقفل المدارس

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إنّ فيروس كورونا ما زال موجودًا في مصر، موضحا أنّ البلاد مرّت بأيام عصيبة وصعبة للغاية، بسبب زيادة الإصابات وارتفاع الحالات التي تحتاج لتلقي العلاج في المستشفيات.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض على قناة "MBC مصر": "تعاملنا مع المرض على المستويات كافة، كما لعب الإعلام دور كبير".

وحذّر تاج الدين، من التهاون في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، قائلًا: "مش عاوزين يحصل نكسة لأنها هتبقى عبء على الاقتصاد، وإحنا مش حمل نقفل الدنيا والمدارس والجامعات تاني".

رئيس لجنة كورونا: لم ننتصر على الفيروس بعد

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنّ الإجراءات التي اتخذتها القيادة والحكومة المصرية في التعامل مع الفيروس كانت سباقة، لافتًا إلى أنّ مصر اتخذت قرار الإغلاق الجزئي قبل العالم بنحو 32 يومًا.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أنّ إجراءات مواجهة كورونا في مصر بدأت قبل العالم بوقت طويل، ونجحنا في السيطرة على كورونا، لكن لم ننتصر عليه، وكي نحقق الانتصار يجب استمرار عوامل النجاح".

عادل خطاب يحذر من موجة ثانية لكورونا

قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ أمراض الصدر وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إنّ هناك عدد من الدول تعاني من زيادة كبيرة في أعداد مصابي فيروس كورونا على أراضيها، واليوم، قررت إيران إغلاق المساجد والمدارس، بينما تعاني تونس من تكدس شديد في المسشفيات، بسبب زيادة أعداد مصابي كورونا: "واضح إن فيه دول كثيرة بدأت فيها الموجة الثانية".

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أنّ الموجة الأولى، كانت بداية الحالات في مصر بعد شهر أبريل، وذلك بعد ظهور حالات على مستوى العالم بمدة 3 أشهر: "منتمناش إن الموجة التانية تحصل، لكن الأرقام والشواهد بتقول إننا في انتظار موجة تانية، ولازم نعمل حسابنا".

مستشار الرئيس عن "عدم الحصول على لقاح الإنفلونزا": مش منطقي ولا أساس له من الصحة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إنّه ينصح بالحصول على لقاح الإنفلونزا منذ سنوات كثيرة، مشيرا إلى أنّه يتغير كل عام، ويطرح في الأسواق بداية من شهر أكتوبر حتى منتصف العام التالي.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض على قناة "MBC مصر": "هناك فئات معينة ذات خطورة، وننصح بشدة بإعطائها هذا التطعيم كي نقلل شدة المرض، وهناك فئات قد لا تصاب بالمرض".

وعن التسريب الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ونُسب إليه، بشأن حثه المواطنين على عدم الحصول على لقاح الإنفلونزا، قال مستشار الرئيس: "هذا الكلام ليس علميًا ولا منطقيًا ولا أساس له من الصحة، وجرى تداوله كنوع من التشكيك والتضليل".

أستاذ مناعة: مصابو حساسية البيض يجب ألا يحصلوا على تطعيم الإنفلونزا

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إنّ الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية في الوقت الحالي مهم للغاية، ويجب على الجميع الحصول عليه لتزامنه مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مستنكرًا الشائعات التي دارت حول التطعيم.

وأضاف مصباح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنّ الفئة الوحيدة التي يجب ألا تحصل على التطعيم هم الذين يعانون من حساسية البيض، أو من حصلوا عليه في وقت سابق، وسبب لهم حساسية، موضحا أنّ هناك بعض الأنواع الأخرى لهذه الفئات.

وشدد أستاذ المناعة، على أنّ الحصول على التطعيم يزيل الالتباس بين الإصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا.