شكاوى الوزراء: تصدينا لتراكمات القمامة.. وننسق مع المعنيين لحل الأزمة

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إنّ هناك جهود كبيرة تبذلها الدولة في مواجهة أزمة القمامة، موضحًا أنّ المواطن كان شريكًا لأجهزة الدولة في مكافحة المشكلة.

وأضاف الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، وon e، أنّه جرى تغيير شكل بعض المناطق تماما استجابة لشكاوى المواطنين.

وأوضح أنّ هناك تصدي لتراكمات القمامة والمخلفات في جميع محافظات الجمهورية، ومنظومة الشكاوى أصبح لديها خريطة مكتملة لجميع الأماكن التي تتطلب تدخلا سريعا وحاسما.

وتابع أنّه يوجد 390 ألف شكوى وصلت لمنظومة الشكاوى بشأن ملف القمامة، وهناك تنسيق "دون سقف" مع الوزارات والإدارات المحلية، بما ساهم في تغيير وتطوير الكثير من الأماكن التي كانت تعاني من تراكمات القمامة.

مجلس الوزراء يعيد مصريا عالقا في مطار إسطنبول لمصر: كان قادما من روسيا

وكان مجلس الوزراء أعلن أمس استعادة مصريا عالقا بمطار إسطنبول، إذ رصدت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، عبر صفحات التواصل الاجتماعي مناشدة للحكومة المصرية من مواطن مصري عالق بمطار إسطنبول من أجل السماح بعودته إلى مصر.

وتلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لمجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، أشار خلاله إلى أنّ المواطن المذكور كان قادماً من روسيا إلى مصر، عبر مطار إسطنبول، بعد انتهاء فترة السماح لتحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّه يعاني من ظروف قاسية بعد قضاء يومين بمطار إسطنبول.

وأوضح المصري أنَ لجنة الاستغاثات الطبية تواصلت على الفور مع مساعد وزير الطيران المدني باسم عبدالكريم، وعليه تواصلت وزارة الطيران المدني مع الراكب المصري ووالده، بعد التنسيق مع إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة، والسماح له بالعودة لأرض الوطن، كما استضافه مكتب مصر للطيران في إسطنبول، وقدم له التسهيلات لإنهاء إجراءات سفره وعودته لمصر على متن الشركة الوطنية مصر للطيران.

وتوجه المواطن المصري بالشكر للحكومة المصرية بشكل عام، ووزارة الطيران المدني بشكل خاص، معربا عن تقديره وامتنانه لما بذلوه من جهود لإعادته إلى مصر في اسرع وقت، وفق ما ذكره المستشار الطبي لمجلس الوزراء.