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محمود مسلم

ضبط 3 كيلو مشغولات ذهبية عقب سرقتها من شقة بالجيزة وتحديد الجناة

كتب:

الوطن
11:18 ص | الأحد 04 أكتوبر 2020
المتهم

المتهم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات.. فقد تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من ( أحد المواطنين بالمعاش – مقيم بدائرة القسم ) بإكتشافه سرقة ( مصوغات ذهبية وزنت 3 كيلو جرام تقريباً ) خاصة بزوجته المتوفية من داخل الشقة سكنه عقب عودته من زيارة أبنائه .

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (مالك مغسلة بذات العقار سكن المبلغ – مقيم بدائرة القسم ) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر أنه أثناء توصيل الملابس للمبلغ إختمرت فى ذهنه فكرة سرقته ، حيث إستغل خروجه وقام بكسر كالون باب الشقة والإستيلاء على المصوغات الذهبية وفر هارباً ، وبإرشاده تم ضبط جميع المسروقات بمسكنه ، وبعرضها على المبلغ تعرف عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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