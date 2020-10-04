ضبط 3 كيلو مشغولات ذهبية عقب سرقتها من شقة بالجيزة وتحديد الجناة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات.. فقد تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من ( أحد المواطنين بالمعاش – مقيم بدائرة القسم ) بإكتشافه سرقة ( مصوغات ذهبية وزنت 3 كيلو جرام تقريباً ) خاصة بزوجته المتوفية من داخل الشقة سكنه عقب عودته من زيارة أبنائه .

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (مالك مغسلة بذات العقار سكن المبلغ – مقيم بدائرة القسم ) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر أنه أثناء توصيل الملابس للمبلغ إختمرت فى ذهنه فكرة سرقته ، حيث إستغل خروجه وقام بكسر كالون باب الشقة والإستيلاء على المصوغات الذهبية وفر هارباً ، وبإرشاده تم ضبط جميع المسروقات بمسكنه ، وبعرضها على المبلغ تعرف عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .