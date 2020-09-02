غاز وتصادم ومذبحة.. تعددت الحوادث والضحية "عيلة كاملة"

شهدت الفترة السابقة، عدة حوادث مختلفة راح ضحاياها أشخاص وأفراد من أسرة واحدة، وفي بعض الأحيان كانت النتيجة مصرع أسرة بأكملها، بل وتنوعت الحوادث ما بين جرائم قتل، وحوادث طرق، وحريق منزل، وتسرب غاز، ولكن النتيجة المحتومة واحدة، وهي نهاية مأساوية لأسر كانت تعيش حياة عادية، فأمس لقي أفراد من أسرة واحدة، وأصيب آخر، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على الطريق الصحراوى الشرقي أمام بوابة "الكريمات" اتجاه بني سويف.

وتستعرض "الوطن" مجموعة من الحوادث التي كانت نتيجتها مصرع أسر بأكملها، أو مجموعة منهم خلال الفترة الماضية، وذلك في التقرير التالي:

7 ضحايا من أسرة واحدة في "مذبحة كفر الدوار"

تجمع العشرات من أهالي عزبة الطرح التابعة لمركز كفر الدوار في البحيرة، حول منزل ضحايا "المذبحة"، المعروفة إعلاميًا بـ مذبحة كفر الدوار، التي شهدتها القرية، وفرضت الأجهزة الأمنية طوقاً أمنياً لمنع وصول الأهالي للمنزل، لحين الانتهاء من المعاينة النهائية.

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زوج يصطحب أسرته من المنصورة قبل التخلص منهم بساعات في حدائق الأهرام

حصلت "الوطن" على التفاصيل الكاملة واللحظات الأخيرة في حياة ضحايا "مذبحة حدائق الأهرام"، والتي راح ضحيتها أسرة كاملة مكونة من ثلاثة أفراد، وكشفت التحريات والتحقيقات، أنَّ الأب اصطحب الزوجة والابنة من مدينة المنصورة إلى الشقة محل الواقعة، قبل ساعات من ارتكاب المتهم "الزوج"، "أشرف.ص - 45 عاما مقاول"، جريمته.

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مقتل أسرة رجل أعمال بالرحاب

روايات عدة ظهرت في واقعة العثور على جثث أسرة رجل الأعمال "عماد.س"، في فيلا مستأجرة بالرحاب واتجهت القضية بتصريحات لمصادر مجهلة إلى رواية انتحار الأب عقب قتله زوجته وأبنائه الثلاثة، إلا أن الطب الشرعي والنيابة العامة لا يزالان يفحصان كل الأدلة للوصول لحقيقة الجريمة، سواء كانت انتحار الأب أو ضلوع طرف آخر في تصفية الأسرة بشكل كامل.

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- مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بأسوان

لقي 5 أشخاص من أسرة واحد مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد عودتهم من تقديم واجب عزاء في مركز نقادة بقنا، بالطريق الصحراوي الغربي بأسوان.

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"أسرة الكريمات" تلقي حتفها في حادث.. و

لم يعلموا أنَّه اللقاء الأخير الذي سيجمعهم قبل الرحيل، لمدة ساعة ونصف الساعة اجتمع موظف وزوجته وأبناؤه الثلاثة داخل سيارتهم قبل أن تحل الفاجعة ويصطدموا بسيارة نقل ويفارقوا جمعيا الحياة. رجال المباحث والأسعاف، عثروا على بقايا طعام ملقاة على الأرض وملطخة بالدماء، أما شهود العيان فأكّدوا أنَّ الزوج كان يسير بسرعة طبيعية لم تتجاوز 90 كيلو، فيما كانت الأسرة تتناول وجبة الطعام، والأطفال كانوا يجلسون في المقعد الخلفي، بينما الطفل الرضيع في حضن والدته.

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مصرع أسرة حرقًا في منزل بدمياط

شهدت عزبة البنك بكفر سعد، مأساة حقيقة أسفرت عن مصرع 5 من أسرة واحدة تفحموا خلال حريق بشقة سكنية ووسط حالة من الهرج والمرج رفض ذويهم نقل جثامينهم لمشرحة مستشفى كفر سعد المركزي، حيث شب حريق في عقار سكني بعزبة البنك بقرية الوسطاني بدائرة مركز كفر سعد، مما أسفر عن مصرع 5 وإصابة شخص وتمّ نقل الضحايا لمستشفى كفرسعد المركزي.

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مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة في البحيرة

لقي 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وأُصيب الأب وأحد أبنائه وسائق، إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي "القاهرة ـ الإسكندرية" بدائرة مركز وادي النطرون بالبحيرة.

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مصرع 5 من أسرة واحدة اختناقًا بالغاز في المنيا

لقي رب أسرة وزوحته وأبنائه الثلاثه مصرعهم، إثر تسرب غاز أسطوانة البوتاجاز بمنزلهم الكائن بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وتبين عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وتمّ نقل الجثث الخمس للمستشفى العام.

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مصرع 5 من أسرة واحدة بسبب تسرب الغاز في شبرا الخيمة

لقي 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم إثر تسرب غاز بالشقة التي يقطنون بها بمنطقة مدينة الفتح بشبرا الخيمة، وتمّ نقل المتوفيين لمشرحة زينهم وتولت النيابة التحقيق. وتلقى اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير أمن القليوبية، بلاغًا من الأهالي بالعثور على أسرة كاملة من زوج وزوجة وأبنائهما الـ3 جثث هامدة، بشقة سكنية يقطنون بها بمنطقة مدينة الفتح بشبرا الخيمة إثر تسرب غاز.

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مصرع 5 من أسرة واحدة عقب سقوط سيارتهم بترعة في أسوان

لقي 5 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، بقرية "كلح الجبل" التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، في حادث مروري مأساوي عقب سقوط سيارتهم داخل الترعة، وهم عبارة عن "أب وأبنائه الثلاثة بينهم شقيقين توأم وحفيده طفل لم يجاوز العامين".

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مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بكفر الشيخ بسبب مولد كهربائي

لقي 3 أشخاص مصرعهم بسبب الاختناق وأصيب اثنين آخرين بقرية السباح التابعة للوحدة المحلية بـ"قومسيون" شرق التابعة لمركز "مطوبس" في كفر الشيخ، بسبب تعرضهم للاختناق، وتمّ تحويل الجثث والمصابين إلى مستشفى مطوبس المركزي.

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مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة في حادث مروري ببني سويف

لقي موظف مصرعه، وأُصيبت زوجته و3 من أبنائهم بكدمات وجروح، في حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز ببا بمحافظة بني سويف.

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مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في حريق بدار السلام

لقي 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، حرقًا داخل شقة بشارع الجمهورية بمنطقة دار السلام، وقالت تحريات وتحقيقات المباحث التي أشرف عليها اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إنَّ الحريق اندلع في الشقة بسبب ماس كهربائي، والتهم محتويات الشقة، وأسفر عن مصرع 5 أشخاص حرقًا.

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مصرع أسرة كاملة بـ"الحوارني" في دمياط بسبب الغاز

لقي 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم بسبب تسريب غاز، وكشف مصدر طبي بدمياط لـ"الوطن"، بيانات ضحايا حادث الحوارني وهم: "منعم عبده نصر، 45 عاما، نجار، وزوجته صابرين سامي خلف، 35 عاما، ونجله كريم منعم 11 عاما، بالمرحلة الإعدادية، وسارة منعم 9 أعوام، وفاطمة منعم 5 أعوام بالمرحلة الابتدائية.

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مصرع سيدة وإصابة 3 أطفال في انهيار سقف غرفة منزل بالفيوم

لقيت سيدة مصرعها وأُصيب 3 أطفال بجروح في انهيار سقف خشبي لأحد المنازل القديمة بمنطقة عشوائية بالصيفية الجديدة بمدينة الفيوم، ونقلت جثة السيدة والمصابين، إلى مستشفى الفيوم العام.

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مصرع 5 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة في الغردقة

لقي 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم إثر انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الدائري الخارجي في الغردقة، وانتقلت قوات إدارة النجدة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجار نقل الجثث إلى مستشفى الغردقة العام.

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مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر تسرب غاز في أثناء نومهم ليلا بطوخ

لقي 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم إثر تسرب غاز البوتاجاز أثناء نومهم ليلا في منزلهم بقرية السيفا بطوخ، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وتم نقل جثث الأطفال إلى مستشفى طوخ المركزي، فيما تم نقل الأب والأم مصابين إلى مستشفى بنها العام ولقيا مصرعهما فور وصولهما المستشفى.

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مصرع 7 من أسرة واحدة إثر تصادم على صحراوي البحيرة

لقي 7 أشخاص من أسرة واحدة، مصرعهم، فيما أصيبت سيدة أخرى من نفس الأسرة، إثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل على الطريق الصحراوي بالقرب من وادي النطرون بالبحيرة.

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مصرع 7 من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال إثر سقوط سيارة في ترعة بالدقهلية

لقي 7 أشخاص مصرعهم بينهم 3 أطفال غرقا، بعد أن سقطت بهم سيارة ميكروباص داخل ترعة البوهية أمام قرية الشعلة مركز السنبلاوين بالدقهلية خلال عودتهم من حفل زفاف.

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