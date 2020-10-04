"الأعلى للجامعات" يعقد اجتماعه القادم بالفيوم الشهر المقبل

أعلن رئيس جامعة الفيوم، الدكتور أحمد جابر شديد، اليوم الأحد، أن المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد اجتماعه القادم في شهر نوفمبر المقبل، بجامعة الفيوم.

وقال رئيس جامعة الفيوم إنه من المقرر أن يقوم وزير التعليم العالي بافتتاح عدد من المشروعات الجديدة بالجامعة، على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الذي من المقرر عقده في المركز الإقليمي لجامعة الفيوم، على ضفاف بحيرة قارون.

وأشار "شديد" إلى أن انعقاد المجلس الأعلى للجامعات في الفيوم، يأتي تقديراً لدور جامعة الفيوم الواضح والمستمر في دعم وتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، من خلال العديد من المحاور، سواء عملية التعليم والتعلم أو البحث العلمي أو خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واعتبر أنّ أسهم جامعة الفيوم ارتفعت بشكل كبير في التصنيفات الدولية، منها بعض التخصصات التي حصلت الجامعة على المركز الأول فيها، من وسط جامعات لها عشرات السنين تحتل التصنيف، أبرزها الحصول على المركز الأول في تصنيف شنغهاي للفيزياء، مُبيناً أنّ ذلك ساهم بشكل كبير في وضع جامعة الفيوم على الخريطة، وجذب انتباه المجلس الأعلى للجامعات لها.

وشدد رئيس جامعة الفيوم على أن الهدف الرئيسي هو رفع اسم الجامعة عالياً، والوصول بها لأن تكون أفضل الجامعات، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المشروعات التي تخدم أهالي محافظة الفيوم، مشيراً إلى أن الجامعة بصدد تجهيز مركز لعلاج الإدمان، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ويخدم كافة محافظات شمال الصعيد.

وفي ختام تصريحاته، لفت رئيس جامعة الفيوم إلى أنّه يجري العمل حالياً على مشروع بحثي لتتبع فيروس "كورونا"، وتقوم كلية الحاسبات والمعلومات بتنفيذ المشروع، وحققت فيه إنجازات كبيرة.