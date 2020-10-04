طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غدًا الأثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، ويكون لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حركة الرياح غدًا

وعن حالة الرياح، أشارت الهيئة إلى أنها معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، وتنشط أحيانا على جنوب سيناء وشمال الصعيد مع توقع سقوط أمطار متوسطة "30%" تقريبًا، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

حالة الملاحة البحرية غدًا

وعن حالة الملاحة البحرية في البحر المتوسط فتكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر وربع، أما البحر الأحمر فيكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين وربع.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 32 22

الإسكندرية 31 22

وادي النطرون 31 22

طنطا 32 22

شبين الكوم 32 22

دمنهور 31 23

بلطيم 30 23

مطروح 29 21

السلوم 33 25

سيوة 36 21

بورسعيد 30 24

دمياط 30 25

الزقازيق 32 23

المنصورة 31 23

الإسماعيلية 34 21

السويس 33 23

العريش 31 23

رفح 30 22

طابا 34 22

كاترين 28 15

الطور 30 26

شرم الشيخ 35 28

الفيوم 33 24

بني سويف 34 24

المنيا 34 23

أسيوط 35 23

سوهاج 35 24

قنا 36 24

الأقصر 36 23

أسوان 37 27

إدفو 37 26

أبوسمبل 36 27

الوادي الجديد 35 26

شلاتين 34 27

أبو رماد 33 27

حلايب 32 28

رأس حدربة 32 27