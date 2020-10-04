مرشح لـ"النواب" بالأقصر: أزالوا لافتات حملتي.. لكن صورتي في قلوب الناس

علق حمدي جاويش، مرشح الأقصر لانتخابات مجلس النواب 2020، على إزالة 5 لافتات انتخابية له من الطريق السريع عند كوبري مركز الطود جنوب الأقصر، ولافتات أخرى عند مدخل نجع الطويل، وبنزيمة العدسات، وأبوحروقة، ومدرسة الحاجر، قائلا إنّ صورته في قلوب الناس وليس في لافتات.

وقال جاويش، لـ"الوطن"، إنّ "اللافتات أُزيلت بواسطة مِصعد سلم، ما يعني أنّها تابعة لمرشح وليس لمجلس محلي أو قروي"، موضحا أنّ هناك لافتات دعاية في انتخابات مجلس الشيوخ، في قريته بمنشية النوبة، لم يتم إزالتها حتى بعد انتهاء هذه المرحلة الاستحقاقية.

وأكد جاويش، أنّه لن يزيل لافتات لمرشحين كانوا سابقين أو حالين حتى لو طال بها الزمن، مشيرًا إلى أنّه لن يتأثر بذلك لأن صورته في قلوب الناس وليست في اللافتات، ولذلك كانت رسالته وهدفه هو خدمة البلاد والعباد.

في ذات السياق، أصدر العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، أمس السبت، تنويها مهما وعاجلا للمرشحين لانتخابات مجلس النواب 2020، بشأن تحديد الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية.

وأكد الشريف، ضرورة الالتزام بحزمة من القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الدعاية والإعلانات الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2020 بمدينة الأقصر، والتي يتوجب على المرشحين الالتزام بها وعدم مخالفتها.

وأوضح أنّه كلف بتشكيل لجان من إدارة المتابعة الميدانية والإدارات المعنية بمجلس مدينة الأقصر، لضمان الالتزام بالقواعد طوال أيام الدعاية الانتخابية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين وعدم العشوائية في تعليق اللافتات أو البانرات الدعائية، كي لا يتم حجب الرؤية.

وأضاف الشريف، أنّه يأمل من المرشحين للانتخابات، الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري في وضع اللافتات أو البانرات داخل مدينتهم الجميلة الأقصر، متمنيا التوفيق للجميع.

وشهدت المستشفيات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الكشف الطبي بالأقصر على راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب، تقدم 162 مرشحًا محتملًا، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وبيان مدى لياقتهم الصحية، ضمن الإجراءات المطلوبة لاستيفاء أوراق الترشح، وجرى توقيع الكشف الطبي عليهم وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس "كورونا".

"الوطن" استعرضت تفصيلا للثلاث دوائر التي خصصت للمحافظة بمجلس النواب.

1- عدد من تم الكشف عليه طبيًا 162 مرشحًا.

2- عدد المرشحين الذين تقدموا للفردي 68 مرشحا.

3- عدد المرشحين الذين تقدموا للقائمة 12 مرشحا.

4- 64 مرشحا أعلنوا خوضهم السباق البرلماني لكنهم لم يتقدموا فعليًا لإحدى القوائم أو الفردي ما يعني خروجهم من السباق.

5- 36 مرشحا محتملا بالدائرة الأولى لمركز وبندر الأقصر.

6- 25 مرشحا محتملا لـ"النواب"، بالدائرة الثانية غرب الأقصر.

7- 22 مرشحا محتملا بالدائرة الثالثة بجنوب الأقصر.