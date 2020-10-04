إحباط تهريب بضائع محظور دخولها للبلاد بـ10 ملايين: تضم أجهزة إلكترونية

أكّدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، استيراد (إحدى شركات التجارة والمقاولات العامة – كائنة بمحافظة القاهرة)، رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها "مستحضرات تجميل" داخل إحدى الحاويات واحتوائها على أصناف محظور دخولها للبلاد، بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها، وأسفرت أعمالها عن ضبط (كميات كبيرة من "مستحضرات التجميل – الأجهزة الإلكترونية المتنوعة– مكملات غذائية - قطع غيار هواتف محمولة - أجهزة قياس درجة الحرارة - أدوية بشرية متنوعة") جميعها محظور دخولها للبلاد بدون موافقات اللازمة.

وتقدر قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بـ10 ملايين جنيه.