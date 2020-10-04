"السكة الحديد": استلام 35 عربة قطار روسية جديدة خلال أيام

تستعد هيئة السكة الحديد لاستقبال دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها خلال أيام بعدد 35 عربة، حيث ستصل العربات الجديدة بحرا قادمة من روسيا إلى ميناء الإسكندرية على باخرة عملاقة، حيث جرى توريد حتى الآن 103 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.

وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة قررت تشغيل 3 قطارات جديدة شهريا مكونة من الجرارات الأمريكية والعربات الروسية الجديدة، مشيرا إلى أن القطارات الجديدة عملت على تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحرى، موضحا أنه قريبا سيجرى تقديم خدمات جديدة لركاب الدرجة الثالثة.

وأوضح رسلان، لـ"الوطن"، بأن العمل يسير بجميع محطات السكك الحديدية بحالة من الانضباط، وأن هناك إجراءات مشددة داخل القطارات العاملة على جميع خطوط السكة الحديد لمنع استقلال أي راكب القطارات دون دفع قيمة التذكرة، لافتا إلى أن غرامات التزويغ من قيمة تذكرة القطار يتم تحصيلها فورا، حيت تراوحت ما بين 50 جنيها للقطارات الروسية و40 جنيها للقطارات الـVIP و30 جنيها للقطارات المكيفة درجة أولى وثانية و20 جنيها لقطارات الدرجة الثالثة و10 جنيهات لقطارات الضواحي.

وأشار إلى أن صفقة الـ1300 عربة هى الأكبر فى تاريخ منظومة السكك الحديدية حيث تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.

وأردف رئيس السكة الحديد، إلى أنه مع مطلع 2022 ستكون سكك حديد مصر منضبطة وآمنه ونظيفة، مؤكدا أن العمل يسير بشكل منتظم فى تنفيذ جميع مشروعات تحديث البنية التحتية لمنظوماتها الأساسية.