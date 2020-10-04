التفاصيل الكاملة للقاح كورونا المصري "COVIED VACC1"

أدت أزمة كورونا "كوفيد 19" إلى رفع حالة الطوارئ القصوى على مستوى العالم، في محاولات لإيجاد لقاح يساهم في التخلص من هذه الجائحة، لذا أعلن المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه جار حاليا العمل لاستخلاص الجزء البروتنيني للفيروس والعمل على استخدام السلالات السابقة لعائلة الفيروس لإيجاد حل جزري.

مصر تسير على خطى الدول المتقدمة في البحث العلمي

في الثاني من شهر يوليو الماضي، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تسجيل المركز القومي للبحوث لأربعة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهي في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية "الحيوانات".

وأوضح الوزير، أن الفريق البحثي بمركز التميز للفيروسات التابع للمركز القومي للبحوث، انتهى من التجارب قبل السريرية "الحيوانات"، للنوع الثاني من اللقاحات، وجار تجهيز ملف للعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية للحصول على موافقتها على التجارب السريرية، وكذلك تحضير تشغيله بمواصفة (GMP) لاستخدامها في التجارب السريرية، موضحاً أن تحضير اللقاح كان عن طريق لقاح مثبط لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد إكثاره على مزارع الأنسجة.

وبشان اللقاحات الآخرى التي يجرى العمل بتجارب الحيوانات عليها، أوضح أن اللقاح الأول، يتم تحضيره عن طريق لقاح مثبط عبارة عن فيروس أنفلونزا H1N1 محمل عليه قطع مستحثة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والثالث، عن طريق عبارة عن حامض نووي محمل عليه 4 أجزاء من الحامض النووى لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يمثلوا البروتينات السطحية للفيروس، واللقاح الرابع هو عبارة عن البروتينات السطحية للفيروس، والتي تحث الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة للفيروس في 4 أشكال.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد الشناوي، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعلاقات الخارجية، وعضو اللجنة العليا للبحوث الأكلينيكية، أن العمل يجري على قدم وساق في المراكز البحثية بالجامعات والهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي بما فيهم معامل المركز القومي للبحوث بشان كورونا، لسرعة الانتهاء من اللقاح المصري.

الشناوي: المركز القومي نجح الفترة الماضية في الموافقة على بدء التجارب الإكلينيكية للقاح كورونا المصري

وأوضح الشناوي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه خلال أيام سيتم البدء في التجارب الإكلينيكة للقاح كورونا المصري، المُحضّر من قبل علماء المركز القومي للبحوث بمركز التميز العلمي للفيروسات، على المتطوعين بمختلف الأعمار الصحية كمرحلة أولى من التجارب الإكلينيكة.

وكشف مصدر بالمركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المركز نجح الفترة الماضية في الموافقة النهائية من الهيئة المصرية للدواء على بدء التجارب الإكلينيكية للقاح كورونا المصري "COVIED VACC 1"، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا أخذ الموافقة النهائية من قبَل الهيئة للشركة المنتجة للقاح لبدء التجارب خلال أيام.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنه بمجرد أخذ الموافقات سيجرى البدء فورًا في التجارب على المتبرعين بالمرحلتين الأولى 100 متبرع، والثانية 100 متبرع، مشيرًا إلى أنه بمجرد الموافقة ستبدأ الشركة فورًا عينات من اللقاح، لبدء التجارب.

وأوضح، أن المركز القومي للبحوث انتهى من جميع التجهيزات المتعلقة بالتجارب الإكلينيكة، من خلال تجهيز قوائم المتبرعين واشتراطاتهم والبرنامج الزمني للتجارب، مؤكدًا أن التجارب ستتم في إطار بوتوكولات معمول بها عالمياً في التعامل مع التجارب.

وأكد المصدر، أن المركزالقومي للبحوث يسير في طريق عمل التجارب الإكلينيكة لكورونا بشكل علمي مدروس مثل عدد من الدول التي تجري حاليًا التجارب على تحضير اللقاحات ووفقًا لقوانين منظمات الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة قد يصل عمل التجارب على 3000 مواطن، وأنه سيتم تعويض المتبرعين بمبالغ مادية عوضًا عن الفترة التي تجرى فيها التجارب عليهم.

القومي للبحوث: اللقاح المصري آمن 100%

أشار المصدر، إلى أن التجارب على الحيوانات أثبتت سلامة وصحة اللقاح، موضحا أنه "آمن 100%"، ولولا ذلك لم نكن نبدأ التجارب على المتبرعين، مؤكدا أن مراحل التجارب على المتبرعين يسير وفقا لمراحل، حتى الانتهاء من فعالية اللقاح، قائلا:" اختيار المتبرعين تم للفئات العمرية من 18 عامًا وحتى 55 عامًا، وصحته سليمة 100%، وليس مصابا بأي مرض سواء سكر أو ضغط أو كورونا أو أي مرض مزمن، وذلك حتى نستنتج التقارير بشأن فعالية اللقاح".

وأوضح المصدر، أن المركز في إنتظار القرار النهائي لأخذ الموافقات للشركة المصنعة للقاح، على نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن العمل سيبدأ على التجارب السريرية على المواطنين بإستخدام اللقاح الأول.

وقال، إن اللقاح ليس له مادة فعالة، ولكن عمله يتم من خلال البروتين يدخل للجسم ويقوم الجهاز المناعي بالتعرف عليه ومن ثم يبدأ في التفاعل وإنتاج الأجسام المضادة، توقف نشاط الفيروس الحقيقي.

وتابع المصدر، أنه تم الانتهاء من التجارب على الحيوانات للقاح الثاني، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء في إجراءات فحصه وانتظار الموافقة من الجهات المعنية.

التسمية التجارية لها إجراءات مستقبلية

وفي السياق ذته، قال الدكتور محي حافظ، رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية وعضو مجلس غرفة صناعة الأدوية، إنه جار الانتهاء من إنتاج 500 عبوة من لقاح كورونا المصري المحضر من قبل علماء المركز القومي للبحوث بإحدي شركات إنتاج الفاكسينات في مصر، مؤكدأ أن دور اللجنة هو التوفيق بين الصناعة والبحث العلمي في مصر.

وأوضح حافظ في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الموضوع جاء من خلال توصيل أكبر مصنع لتصنيع الفاكسينات بغرب القاهرة، مع المركز القومي للبحوث، لافتا إلى أن المصنع لديه القدرة على إنتاج 20 ألف عبوة في الساعة من الفاكسين، وبالتعاون مع أساتذة القومي للبحوث يجرى التطوير للقاح المصري وتم إنتاج أكثرمن بذرة لإنتاج اللقاح، وجار التطبيق على أرض الواقع لإنتاج أكثر من 500 عبوة وتسليمها للمركز القومي للبحوث لبدء التجارب.

وتابع حافظ أن مصر تسير بخطى إيجابية في البحث العلمي، مشيراً إلى أنها بإنتاج اللقاح ستكون لها القدرة على تصنيع أي لقاح ومواجهة أي جائحة ومرض الفترة المقبلة، مؤكداً أن أهم شيء في تقدم الدول هو التوفيق بين البحث العلمي والصناعة، مشيرا إلى أن أكاديمية البحث العلمي نجحت من خلال المركز القومي للبحوث في عزل فيروس كورونا، وتحويله لبذرة من أجل إنتاجه للقاح، موضحاً أن المصنع المكلف بإنتاج اللقاح تكلفته 700 مليون جنيه قبل التعويم.