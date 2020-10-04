توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار رعدية وشبورة صباحا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، مشيرة إلى أنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

وعن حركة الرياح فتكون معتدلة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وجنوب الصعيد، تنشط أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد غدا، وتنشط أحيانا على القاهرة يوم الثلاثاء.

وبالنسبة لسقوط الأمطار فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

طقس الاثنين 5 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

طقس الثلاثاء 6 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمي 33 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 33 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمي 30 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمي 31 والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمي 35 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

طقس الأربعاء 7 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

جنوب الصعيد : درجة الحرارة العظمي 38 والصغري 27.