بشرى تمازح "العسيلي" بعد تهربه منها: الفلوس والشهرة غيروك

عاتبت الفنانة بشري الفنان محمود العسيلي، بعد تهربه منها لأكثر من مرة بشأن تعاونهما الفني سوياً، بعد النجاح الذي حققه الثنائي من خلال أغنية "تبات ونبات"، منذ 6 سنوات.

وظهرت "بشرى" في أحد البرامج الشهيرة على منصات التواصل الاجتماعي الشهير بـ "Gossips" متحدثة عن "العسيلي"، والتي طلبت التعاون معه في أغنية جديدة كشرط لحضور حفل زفافه الأخير قائلة، "العسيلي بيتهرب مني.. فلوس الشهرة غيرته، وروحت فرحه الأخير وكان شرطي إننا نعمل أغنية سوا، فهو يقدم مزيكا جيدة ويفهم صوتي".

وسبق أن هنأت الفنانة بشرى المطرب محمود العسيلي في شهر يناير الماضي، بمناسبة حفل زفافه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، ونشرت صورًا جديدة من حفل الزفاف الذى شهد تواجد كوكبة من نجوم الفن والمجتمع، وعلقت قائلة:"ألف مبروك لأخويا وصاحبى محمود العسيلى على زفافه على عروسته".

وأضافت بشرى: "شرط حضوري الفرح إن محمود لازم يعملي أغنية جديدة على ذوقه بعد شهر العسل وهو وافق.. أنا بشهدكم كلكم عليه لو ما نفذش الاتفاق".

وشارك عدد من نجوم الفن احتفال الفنان محمود العسيلى بحفل زفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بعد قصة حب بلغت عدة أشهر، منهم شريف رمزى، والسيناريست تامر حبيب، وميس حمدان، والمطرب تميم يونس، وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن، وعقد العروسان قرانهما بالإسكندرية مسقط رأس زوجة العسيلي.

وآخر أعمال الفنانة بشري مسلسل "القمر آخر الدنيا"، حيث تدور اﻷحداث حول عائلة دلال، التي تعود من الخارج مع زوجها خالد فتفاجأ باختفاء والدتها "كريمة"، وتبدأ في البحث عنها مع شقيقيها جلال وأحمد، والمسلسل من تأليف محمود الورداني، وإخراج تامر حمزة.