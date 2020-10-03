طريقة ملء بيانات بلاغات سرقات التيار على موقع "الكهرباء"

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، طرق الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي، من خلال الدخول على منظومة "بلاغات سرقات التيار الكهربائي" لافتة إلى أن البلاغ يتضمن بيانات عامة تشمل طبيعة موقف المُبلغ عنه في سرقة التيار ومكانه.

وناشدت الوزارة المواطنين الشرفاء بالإبلاغ فورًا عن وجود أي تعديات أو سرقات متعلقة بالتيار الكهربائى بالمناطق الموجودين فيها، لضمان وصول وانتظام الكهرباء للمواطنين الملتزمين بالإجراءات القانونية والشرعية، لتوصيل التيار إلى شقههم، أو الوحدات السكنية الخاصة بهم.

ملء البيانات المطلوبة باللغة العربية

ودشنت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى استمارة تحمل اسم "بلاغات سرقات التيار الكهربائي"، ومن خلالها يقوم المواطن أو المشترك بملء البيانات المطلوبة باللغة العربية، والتي تتضمن بيانات المبلغ حتى يمكن التنسيق معه في حال رغبته، ثم البريد الإلكتروني الخاص به، ورقم هاتفه الخاص، إضافة لصاحب المنزل، وعنوانه.

وأكدت الوزارة ضرورة التصدي لسارقي التيار بطريقة غير شرعية، لمواجهة الهدر المستمر في الكهرباء، إضافة لتطبيق القانون بشكل حازم على أي سارق للكهرباء.

​ طرق الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي:

- الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة (121).

- الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء (http://www.moee.gov.eg/test_new/Home.aspx).

ملء البيانات:

- يجب أن يتضمن البلاغ بيانات عامة، تشمل طبيعة الموقف المُبلغ عنه في سرقة التيار الكهربائي.

- يجب أن يتضمن النموذج اسم المُبلغ عنه، من أجل استيفاء البيانات الخاصة به، ووضعها ضمن جدول الضبطية القضائية لموظفي الوزارة.

- يجب أن تشتمل البيانات المرفقة على عنوان المُبلغ عنه بالتفصيل، حتى تتم ملاحقته بصورة دقيقة.

- يجب تحديد نوع المنشأة التي يتم الإبلاغ عنها، وهل هى سكنية أم صناعية أم تجارية، أو دور عبادة أو لها نشاط مختلط.

- يتيح الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء لمن قام بالإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي بوضع بياناته بصورة اختيارية.

الإجراءات اللازمة لضبط حالات السرقة في الكهرباء.

- الضبط عن طريق مندوب الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع .

-الضبط في حضور المنتفع أو أحد أقاربه ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط .

- تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت وتكون في عهدة الفني التابع للشركة، ويتم إثبات الحالة الظاهرية للعداد والطريقة التي تمت بها السرقة ووقت الضبط .

- يتضمن التقرير وصفًا دقيقًا لواقعة السرقة، وتحديد الطريقة التي اتبعها المنتفع بالسرقة، ويتم ذكرها في تقرير الضبط .

- يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط.

- تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة علي وجه الدقة.

عقوبات سرقة التيار الكهربائي:

- تحديد كمية التيار المسروق طبقاً لإجمالي الأحمال المركبة لدى المحرر ضده تقرير السرقة وقت الضبط، وذلك على أساس 8 ساعات يومية للاستخدمات المنزلية و12 ساعة لباقي الأغراض .

- تحديد قيمة التيار المسروق بالأسعار السائدة بمراعاة الشرائح التصاعدية في الإستخدمات المنزلية والتجارية شهرياً، وبحد أقصي 12 شهرًا.

- يتم مضاعفة قيمة التيار المسروق (بعد حسابه بسعر أعلى شريحة محاسبة) .

- يتم مضاعفة القيمة في حالة تكرار السرقة.