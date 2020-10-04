مرضى الاضطراب المناعي والذئبة الحمراء.. فئات ممنوعة من لقاح الأنفلونزا

شدد الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بالولايات المتحدة، على التفريق بين نزلة البرد وفيروس كورونا المستجد، ناصحًا المواطنين بالحصول على لقاح الانفلونزا.

وأضاف "الفقي" خلال تصريحات عبر "سكايب"، مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن حصول المواطنين على لقاح الانفلونزا مهم للغاية، لافتًا إلى أنه لا ينصح حصول بعض الفئات إلا بعد استشارة طبيبها على الأقل، مثل المصابين بأمراض اضطراب مناعي مزمنة، والذئبة الحمراء، والأشخاص الذين يحصلون على أمراض محبطة للمناعة مثل الكورتيزون.

وتابع: "الحساسية ضد لقاح الانفلونزا لا يمكن أن تكون تكسير في الجسم أو ارتفاع في درجات الحرارة بأول يومين بعد الحصول على اللقاح أو الإصابة باحمرار في أعلى الكتف مكان الحقنة، لكن تعريف الحساسية يختلف تمامًا".

وأردف استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بالولايات المتحدة: "ينصح بالحصول على هذا اللقاح في مصر، خاصة أننا سنبدأ العام الدراسي الجديد، ويفضل الحصول عليه في أقرب وقت ممكن قبل بداية المدارس".