مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5-10-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:05 ص | الإثنين 05 أكتوبر 2020
مواقيت الصلاة اليوم
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الاثنين 5 أكتوبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:24
أذان الظهر 11:43
أذان العصر 03:05
أذان المغرب 05:36
أذان العشاء 06:53
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:29
أذان الظهر 11:49
أذان العصر 03:10
أذان المغرب 05:41
أذان العشاء 06:59
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 04:23
أذان الظهر 11:43
أذان العصر 03:04
أذان المغرب 05:35
أذان العشاء 06:53
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 04:23
أذان الظهر 11:42
أذان العصر 03:04
أذان المغرب 05:35
أذان العشاء 06:52
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 04:25
أذان الظهر 11:44
أذان العصر 03:06
أذان المغرب 05:37
أذان العشاء 06:54