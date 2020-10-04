"أديب": أيادٍ مصرية كثيرة وراء هزيمة ليفربول الثقيلة من أستون فيلا

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن اندهاشه الشديد من نتيجة المباراة التي انتهت منذ قليل بين أستون فيلا وليفربول، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي، قائلًا: "خبر غريب، استون فيلا كسبان ليفربول 7-2، ولسه فيه كورة جاية في العارضة دلوقتي، رغم إن الفريق ده كان بينازع في الدور اللي فات إنه ينزل درجة ثانية".

ووصف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، خط الدفاع لنادي ليفربول بـ "فاشل فشل الفيل"، مضيفًا: " دخل فيهم 7 أجوان، فيه جونين للفريق الإنجليزي ليفربول جابهم ابن مصر محمد صلاح"، موضحًا أن الطرف الثاني وهو أستون فيلا يملك عائلة ساويرس منه جزء كبير.

وتابع: "محمود حسن تريزيجيه لاعب في الفريق الفائز، فيه أيادٍ مصرية كثيرة موجودة في هذا الأمر، هزيمة ثقيلة تاريخية، شكلها هزيمة تاريخية، ممكن يبقوا 8 أو 9 ".