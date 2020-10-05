"تباعد اجتماعي وإجراءات احترازية".. استعدادات جامعة بنها للعام الجديد

من المتوقع أن يكون العام الدراسي المقبل داخل جامعة بنها والمقرر انطلاقه خلال الشهر الجاري ذا طابع خاص في ظل استمرار أزمة كورونا حيث وضعت الجامعة خطة محكمة للتيسير على الطلاب والإقامة في المدن الجامعية في ظل تطبيق الإجراءات الغحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

"الوطن " تستعرض خطة الجامعة للعام الدراسي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا..

وقف زيادة فى المصروفات الدراسية والإقامة فى المدن الجامعية هذا العام.

تطبيق نظام التعليم الهجين وإجراءات جديدة للكشف الطبى على الطلاب الجدد.

تواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم منذ اليوم الأول لبدء الدراسة ضمانا لحسن سير العملية التعليمية.

الالتزام بالجداول الدراسية وبالخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠م.

اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات والمعامل داخل كليات الجامعة مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

زيادة أعداد الأطباء وأطقم الممرضين بجميع الكليات مع توفير كافة الأدوات والأدوية والأجهزة الطبية والمطهرات اللازمة وصرفها للعيادات داخل الكليات بالإضافة إلى إعداد خطط توعوية بصفة مستمرة للطلاب والعاملين حول الوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن الجامعة بدأت أمس أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة خلال العام الجامعي الجديد 2020-2021 بعدد من كليات الجامعة.

وجرى تطبيق إجراءات الكشف الطبي بتوفير كل التسهيلات وسبل الراحة للطلاب، حيث تم توفير أماكن انتظار لهم مع مراعاة التباعد الاجتماعي بينهم وإعداد 15 عيادة طبية على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبى عليهم حيث تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.

كما وفرت الجامعة مناخا جيدا للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الصحي داخل الجامعة ضمن خطة عمل الإدارة الطبية بالجامعة من خلال تواجد الأطباء وهيئة التمريض والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الطلاب، وكذلك الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية التي اتخذتها الجامعة ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير اللازمة مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

من جانبه قال الدكتور شريف المهدى مدير عام الشؤون الطبية بالجامعة إنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات الطبية المختلفة بجميع كليات الجامعة لاستقبال الطلاب مع توفير الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية بكل عيادة والحرص على تطبيق اقصى الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا.