خبير قانوني عن العقوبة القانونية لسحل مسن في الشارع: حبس 3 سنوات

في واقعة أثارت غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تداول بعض الرواد مقطع فيديو لشاب يقوم بسحب قدم مسن يجلس بجانبه وسحله على الأرض، وسط ضحكات مصور الفيديو والتنمر على العجوز الذي توسلهم بتركه لكن دون فائدة، وازداد الشاب في فعلته ممسكًا بجلباب العجوز وهدده، "هتتعلم الأدب ولا أموتك".

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بكلية حقوق المنيا، إنه في مجال قانون العقوبات يعد الاعتداء على عجوز جريمة، لافتًا إلى أنه حال إحداث جرح تتجاوز مدة علاجه 21 يومًا يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تزيد عن عامين، وإذ حدثت للعجوز عاهة نتيجة للسحل أصبحت جناية.

وأضاف السعداوي لـ"الوطن"، أنه يجوز للقاضي أن يشدد العقوبة إذا كان السحل مصطحبًا بواقعة تنمر، وحينها تصل العقوبة إلى 3 سنوات وفقًا للمادة 309 ب مقرر، ويعاقب المتهم على الجريمتين التنمر والضرب البسيط حال ثبوتهما.

وأشار أستاذ القانون الجنائي، أن الجريمة بها جانب أخلاقي وإنساني، ولكن الجريمة الأخلاقية لا يعاقب عليها القانون، وليس كل ما يجرمه القانون ترفضه الأخلاق ولا كل ما ترفضه الأخلاق يجرمه القانون، لكن هناك نص عقابي هو الحاكم.

وتابع "السعداوي" أن إدارة البيان والتوجيه والإرشاد بمكتب النائب العام دورها متابعة مواقع التواصل الاجتماعي والتحقيق في مثل هذه القضايا، وهو ما تقوم به على أكمل وجه، حتى دون أن يحرر المجني عليه محضرًا.

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لشاب يجلس بجوار رجل مسن، قبل أن يفاجئه بسحب قدمه من أعلى الرصيف الجالس عليه وسحله على الأرض، ممسكًا بأطراف جلبابه، وسط ضحكات من مصور الفيديو بسبب سحل الرجل العجوز.

ويظهر في الفيديو المتداول حالة الانهيار والتوسل من الرجل المسن، وصراخه المتواصل مما يفعله الشاب، قبل أن ينهال عليه بالشتائم، ولكن دون فائدة، بل استمر وتمادى في فعلته، وزاد الفعل سوءً بأن هدده ممسكًا بتلابيبه، "هتتعلم الأدب ولا أموتك".

حاول العجوز التخلص من قبضته.. وتمادى الشاب في فعلته

وأنهى الشاب الذي يرتدي تيشيرت أحمر وبنطالا أسود ونظارة نظر فعلته، وهرب بعيدًا عن المسن، الذي لملم جلبابه وقام من على الأرض بعد أن تننمر به الشاب واستهان بشيبته.

وأثار الفيديو سخط واستنكار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي نشروا الفدييو وعلقوا عليه، "حاجه من اتنين، يا إما إحنا جينا في وقت غلط، يا إما الناس دي كلاب في صورة بشر، اللي حصل في المجتمع و اللذة والمتعة في الإذلال والتنمر محتاجة أبحاث اجتماعية ومتخصصين أمراض نفسية يحللوا الظواهر دي، وأخيرًا يحاولوا يوجدوا حلول للي وصلنا له".