"سعيد": متوقع الإعلان عن إصابات جديدة بكورونا داخل البيت الأبيض

قال الكاتب الصحفي عبدالمنعم سعيد، إن الترتيب السياسي والقانوني الأمريكي سيسير بشكل طبيعي بالرغم من إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا، ولكن سيكون بالطبع هناك درجات في اختلاف بالدرجة، لافتا إلى أن مرض ترامب بكورونا أصبح مركز الاهتمام الأمريكي كله، نظرا لأن الفيروس وصل للرئاسة.

وأضاف "سعيد"، خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل، وريهام إبراهيم، أن هناك بعض من الشخصيات المهمة هناك أصيبوا وكانوا حضروا حفل ترشيح القاضية الجديدة في المحكمة الدستورية العليا، متوقعا أن يصاب أشخاص آخرون من النخبة السياسية الجمهورية حضروا الحفل.

وأشار إلى أن "ترامب" يظهر كمن ضحى بنفسه على المحك الخاص بالمرض ولكن على الناحية الأخرى فشل لدرجة أن المرض يصل للبيت الأبيض، لافتا إلى أن الأسواق شيء طبيعي أن تتأثر "الرئيس الأمريكي لو عطس العالم كله بيصاب بالإنفلونزا"، ولكن اتجاهات البورصات الأمريكية بدأت تهتز منذ المناظرة الرئاسية نظرا لأنها شهدت خروج على النص والقواعد وظهرت على أن يوجد تقليد جديد غير مسبوق في الانتخابات الأمريكية وطبيعي مع مرض الرئيس نقله للمستشفى يحدث الهبوط.

وأوضح أن انتعاش البورصات قد يبدأ غدا إذا لو دخل ترامب الرعاية المركزة أو وضعه على جهاز للتنفس، لافتا إلى أن المشهد في حفل "روز جاردن" يعبر عن وجود درجة من درجات الاستهتار، وهذا اتهام أساسي من حملة الديمقراطيين لترامب.