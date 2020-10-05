صراع الانتخابات.. "رصف الطرق" على نفقة المرشحين يشعل دائرة الباجور

أشعل إعلان المحاسب عادل لبيب أبو فرج، تمهيد ورصف طريق رئيسي بمركز الباجور علي نفقته الخاصة، الانتخابات في "دائرة السياسة" كما يطلق عليها؛ إذ أثتر آثار إعلانه حالة من الدعم الكبير له علي مواقع التواصل الإجتماعي، ما أدي إلي تفاعل عدد كبير من المرشحين علي ذلك.

وقال "أبو فرج" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن تمهيد الطريق سيتم في عدد من القري بطريق بنها بالدائرة، تسهيلا علي المواطنين الذين يعانون من مشاكل متكررة بسبب تكسير تلك الطرق؛ لتوصيل المرافق علي مدار سنوات عديدة، مشددا علي أنه سيقوم باقتطاع جزء كبير من دعايته الانتخابية لدعم المشروعات الخدمية، مؤكدا أنه أسند المشروع بالفعل لإحدي الشركات الخاصة، والتي بدأت تنفيذه.

وفي أول رد فعل، أعلن الدكتور محمود البرعي، مرشح مجلس النواب عن الدائرة عن حزب مستقبل وطن، في بيان له نشره عبر صفحته الشخصية بموقع التوصل الاجتماعي "فيسبوك"، إعادة تمهيد عدد من الطرق في 9 قري بالمركز، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم (فأما الزبد فيذهب جفاءً وأمّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض)، أسلفنا القول أن ما يربطني بأهلي في دائرة الباجور عهود لا وعود تتبخر، وعدنا أهلنا في عدد من القري بإعادة تأهيل الطرق المؤدية إلى تلك القرى، اليوم نزف البشرى بإنهاء الاتفاق مع الشركة المنفذة للمشروع وستبدأ العمل من باكر".

ولم تتوقف ردود الفعل عند ذلك الحد، فأشاد أحمد السبكي، المرشح بالدائرة بقرار رصف الطرق، قائلا: "تحية إعزاز وتقدير ورسالة شكر للحاج عادل لبيب فرج، ولكل من يساعد الناس للتخلص من بعض مشاكلهم وآلامهم، وأن هذا المشروع إذا تم بمشيئة الله فهو خير للكل، أي كان درجة المساعدة، أن يقدم كل ما يستطيع للتخلص من كل المشاكل التي تواجهنا في بلادنا".

وعلقت مشيرة همام، المرشحة الوحيدة لمجلس النواب عن الباجور، علي قرار رصف المرشحين وتمهيدهم للطرق، قائلة: "تمنيت لو أن كل الأيام تظل منافسه ودعاية انتخابية، يسعدني فكرة أن يسعي جميع المرشحين لخدمة الناس بمنتهي الرضا، كل فيما يستطيع، من يملك المال يقدمه، ومن يملك القدره علي السعي يسعي، وكله في النهاية لمصلحة الناس، وأظن أن الناس هم هدفنا كلنا".