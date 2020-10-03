برامج تدريبية لربط النتائج بالتشغيل للعاملين بـ"مياه المنوفية"

أعلن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، الدكتور محمد نجيب صالح، اليوم السبت، انتهاء البرنامج التدريبي حول "ربط النتائج المعملية بالتشغيل الأمثل لمحطات الحديد والمنجنيز"، الذي تم تنفيذه عبر شبكة الإنترنت، خلال الفترة من 27 سبتمبر الماضي، وحتى الأول من أكتوبر الجاري، بمشاركة 44 من المهندسين والكيميائيين العاملين بشركة مياه الشرب في المنوفية، و12 شركة تابعة للشركة القابضة، ضمن خطة الاحتياجات التدريبية الإقليمية الموحدة، المعتمدة من الشركة القابضة.

وأوضح "صالح" أن الهدف من التدريب هو التعرف على مفهوم آبار المياه الجوفية، والعناصر الكيميائية بالآبار وخصائصها، والمحاولات السابقة لإزالة عنصري الحديد والمنجنيز، وكيمياء الحديد والمنجنيز، والاعتبارات الهامة لاختيار طرق المعالجه، والمشاكل البيئية والصحية والاقتصادية لعنصري الحديد والمنجنيز، والعوامل التي تؤثر على إزالة الحديد والمنجنيز، والتشغيل الأمثل لها، وطرق الكشف عن بكتيريا الحديد، وطرق معالجتها، والطرق الشائعة لمعالجة عنصري الحديد والمنجنيز، والطرق البديلة.

وأضاف أن الخطة التدريبية شملت عقد برنامج تدريبي عن "التحكم الآلي" لفئة مهندسي كهرباء جدد، للتعرف على مبادئ التحكم الآلي، وكيفية صيانة اللوحات الكهربائية والقواطع لعدد 20 متدرباً من شركة المياه بالمنوفية، وأوضح أن الهدف من عقد تلك التدريبات، هو تعزيز كفاءة الكيميائيين والمهندسين لمواكبة أحدث الوسائل العلمية في مراقبة جودة مياه الشرب، للارتقاء بمستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن.

وأشار نجيب إلى أن هذا التدريب يأتي إيماناً من الشركة بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير العنصر البشري، وتماشياً مع سياسة الدولة في التوجه إلى التحول الرقمي، الذي تطبقه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية.

على صعيد متصل، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أنه بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، سيتم توقيع الكشف الطبي على العاملين بالشركة لمن هم فوق 40 سنة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن مرضى الضغط والسكر وإجراء الفحوصات الطبية.