بعد نشر قصصهم.. محافظ المنوفية يلتقي ذوي الهمم: "أنا تحت أمركم"

استقبل محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبوليمون، في مكتبه بديوان عام المحافظة صباح اليوم السبت، عدداً من الحالات الإنسانية وذوي الهمم، استجابة لشكواهم عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ومواقع التواصل الاجتماعي، بحضور نائبه محمد موسى، والسكرتير العام، اللواء علاء رشاد، والسكرتير العام المساعد، اللواء عماد يوسف، إضافة إلى الدكتور هاني الجمل، أحد رجال الأعمال بالمنوفية، و"الحاجة زينب إدريس غيث"، من فاعلي الخير من أهالي المحافظة.

في بداية اللقاء، أكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالتواصل الدائم مع المواطنين، وتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم، فضلاً عن تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لضمان توفير حياة كريمة وآمنة، بالتنسيق مع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، قائلاً: "أنا تحت أمركم في أى طلب ومكتبي مفتوح دائماً أمام جميع المواطنين"، موضحاً أنه خصص يوم السبت من كل أسبوع لاستقبال الحالات الإنسانية وذوي الهمم، لبحث شكواهم وسرعة حلها، ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة.

وأمر المحافظ بصرف إعانة مالية عاجلة للسيدة "روحية محروس"، من ناحية "منشأة السادات"، بمركز الشهداء، تعول 3 أبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة، لمساعدتها على تحمل أعباء الحياة المعيشية، كما قرر رجل الأعمال، هاني الجمل، مساعدتها مالياً نظراً لظروفها.

كما وجه بصرف مساعدة مالية وشراء كرسي كهربائي لطفل من ذوي الهمم بقرية "جروان"، بدائرة مركز الباجور، يعاني من فشل كلوي ولا يستطيع الحركة، مراعاةً لظروفه الصحية.

واستمع المحافظ إلى شكوى الطالبة "ندى"، من ذوى الهمم، بقرية "ميت خاقان"، مركز شبين الكوم، تعاني من إعاقات شديدة بالعمود الفقري منذ ولادتها، دون ذراعين وبقدم واحدة، ورغم ظروفها الصحية الصعبة تحدت كافة الصعوبات وحصلت على ليسانس آداب قسم اجتماع، وتمتلك موهبة الرسم وتجيد رسم لوحات فنية مميزة، وعلى الفور أمر المحافظ بصرف إعانة مالية لها، مؤكداً دعمه الكامل لها، والوقوف بجانبها لتحقيق أهدافها.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى السيدة "زينب مصباح"، من عزبة "الباشا"، التابعة لقرية "سبك الأحد"، بمركز أشمون، وذلك عقب استغاثتها لمساعدتها، وتعول 4 أبناء، منهم اثنان يعانيان من إعاقات ذهنية، وأمر المحافظ بصرف إعانة مالية لها، مع إمكانية التنسيق مع إحدة منظمات المجتمع المدني، بإعادة تأهيل منزلها من جديد.

كما استمع المحافظ إلى شكوى أحد المواطنين من قرية "طليا"، مركز أشمون، تعول 5 أطفال، منهم طفلان أصيبوا بالعمى المبكر، ويحتاجان إلى إجراء عمليات كبيرة، وليس لديهما مقدرة على تحمل تكاليف العمليات وزوجها بدون عمل، حيث أمر المحافظ بصرف إعانة مالية لمساعدتها على تحمل مصاريف أبنائها، فضلاً عن تكفل الدكتور هاني الجمل بمساعدتها في إجراء العمليات لأطفالها، وتقديم كافة أوجة الدعم لهم.

ووجه "أبوليمون" بصرف مساعدة مالية لمواطن من ناحية "كفر قرشوم"، مركز تلا، يعول ولدا وبنتا يعانيان من ضمور رباعي وتأخر عقلي وصعوبة بالحركة.

وقرر المحافظ صرف إعانة مالية لمواطن من ذوى الهمم "الصم والبكم"، بمدينة الشهداء، ويقيم بمسكن بالإيجار، ويعول طفلين ويعمل بنظام اليومية مراعاة لظروفه الصحية ومساعدته في تربية أبنائه، موجها رئيس مدينة الشهداء بالتواصل الدائم مع تلك الحالات.

كما وجه بصرف إعانة مالية عاجلة لسيدة أرملة بقرية "أبو كلس" بالشهداء، وتعول 7 أطفال في مراحل مختلفة من التعليم، ورغم ظروفها الصعبة ساعدت أبناءها في حفظ كتاب الله، وتقيم في منزل من الطين والخشب والبوص.

ومن جانبها، تكفلت "الحاجة زينب"، من فاعلي الخير، بمساعدة إحدى الحالات الإنسانية لمواطن يعاني من "السرطان"، ويعول 4 أبناء، وليس له مصدر دخل، لإعانته على ظروف المعيشة، وفى نهاية اللقاء، قام المحافظ بتوزيع لحوم وحلوى المولد النبوي على أسر الحالات الإنسانية وذوي الهمم المشاركين في اللقاء.