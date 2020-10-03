منع إقامة سوق المواشي الأسبوعي في المنوفية بسبب كورونا

منعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، الأهالي والفلاحين من إقامة السوق الأسبوعي للمواشي.

قاد إسلام مبارك نائب رئيس مدينة تلا، حملة برفقة قوة من مركز شرطة تلا وأقسام الإشغالات ورخص المحلات، حيث أغلق الطرق المؤدية لسوق المواشي بتلا منذ فجر اليوم، ومنع الدخول والاقتراب، وكذا التمركز في كافة المداخل والشوارع والميادين وفرض كود أمني.

وشملت الحملة المرور على كافة الطرق بالقرى لمنع التجمعات، في ظل توجيهات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ المنوفية، بمنع الأسواق لانتشار فيروس كورونا المستجد.

على صعيد متصل، عقد راضي عمار أحمد، رئيس مدينة تلا اجتماعا برؤساء الوحدات المحلية ولجان التصالح والمركز التكنولوجي، موجها بضرورة التيسير على المواطنين وتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتذليل كافة العقبات أمامهم، مشددًا على إعداد تقرير يومي لملف التصالح وما تم إنجازه.

وخلال الاجتماع تم التنبيه على المتابعة الدورية لصيانة أعمدة الإنارة بنطاق الوحدات المحلية، والتأكد من سلامتها في إطار الاستعداد لموسم الشتاء، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع كافة التراكمات أولا بأول، والمتابعة اليومية للمنظومة والاهتمام بكافة المداخل والطرق والإنارة.