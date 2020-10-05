إحالة 10 آلاف محضر تعدي على النيل والمجاري المائية للنيابة العسكرية

كشف تقرير لمصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري، ارتفاع إجمالي المحاضر التي تمّ إحالتها للنيابة العسكرية الى 9 آلاف و836 محضرًا، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020، حيث تمّ إحالة 55 محضرًا أمس بنطاق الإدارات العامة لري أسوان وسوهاج وغرب المنيا وشرق الفيوم وغرب الفيوم وحلوان والمنوفية وغرب الدقهلية والنصر والسلام غرب.

فيما بلغ إجمالي المحاضر التي تمّ إحالتها للنيابات العسكرية بدائرة الادارات العامة لحماية النيل التابعة لقطاع تطوير وحماية نهر النيل 5 آلاف و182 محضرًا، بعد إضافة 13 محضرًا مساء أمس بمحافظتي الدقهلية وأسوان.

وتمكّنت وزارة الري، من إزالة 5 تعديات على النيل، تضمنت تنفيذ قراري ردم بمكعب 445 متر مكعب بزمام هندسة نيل إسنا، وكذلك قراري ردم بمكعب 260 مترًا، وقرار مباني بمسطح 120 مترًا بزمام هندسة نيل نجع حمادي وذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة وتحت اشراف مهندسي إدارة حماية نيل الأقصر.

وفيما يتعلق بمشروع تأهيل الترع تمكّنت الإدارة العامة لري القليوبية، تمّ اليوم صب 40 متر خرسانة عادية سمك 10 سم أعلى الدبش بترعة السبيل، ليصبح إجمالي ما تمّ تنفيذه 890 متر دبش وخرسانة، وفي الشرقية تمّ تأهيل ترعة أبو سلطان، وترعة الصدقة، وتأهيل ترعة النص، وترعة سالم.

وفي الإدارات العامة للري بكفر الشيخ، تمّ الانتهاء من تأهيل 300 متر من ترعة جنابية الأولى اليسرى للزاوية، والانتهاء من تأهيل 350 مترًا بترعة الوصلة الثانية للملاحة والانتهاء من تأهيل 200 متر بترعة المربط، والانتهاء من تأهيل طول 110 أمتار من ترعة الحلافي، والانتهاء من 50 مترًا من ترعة السنط.

كما شكلت مصلحة الري، لجان للمرور على تطهيرات مخرات السيول في نطاق إدارات الري على مستوى الجمهورية، استعداداً لموسم الأمطار ولضمان الجاهزية التامة لاستقبالها وإمرارها بأمان إلى مصباتها في الترع الرئيسية والمصارف ومنها إلى نهر النيل.