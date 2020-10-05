كل ما تريد معرفته عن الفرص والتسهيلات الاستثمارية للمصريين في الخارج

تحرص وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على شرح الفرصة الاستثمارية للمصريين بالخارج، وتقديم التسهيلات للمستثمرين بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك بإتاحة الفرصة لرجال الأعمال والمستثمرين في الخارج، لمعرفة التسهيلات وفرص الاستثمار عن طريق موقع الوزارة.

ويقدم موقع الوزارة، الخطوات وكيفية الوصول للفرص الاستثمارية المتاحة، سواء عن طريق "خريطة الاستثمار الصناعي التي تشمل الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر.

تسهيلات الدولة للمستثمرين بالخارج

سهلت الدولة كل نظم الاستثمار، إذ يهدف لتطبيق آلية تتسم بالبساطة والسهولة في استخراج الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشروعات وتشغيلها، وذلك من خلال مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية وتسهيلا على المواطن المصري بالخارج.

وأنشأت الحكومة المصرية المكتب التنفيذي التابع لها One Single Regualtor دون التعامل مع أجهزة الدولة طبقا لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون رقم 72 لسنة 2017.

وبموجب هذا النظام الاستثماري، يتحمل المستثمر تكاليف تطوير أعمال البنية التحتية والخدمات والمرافق التي تحتاجها المنطقة.

إعفاء الشركات والمنشآت في المناطق الاستثمارية

وتعفى الشركات المنشأة في المناطق الاستثمارية من بعض الرسوم الضريبية لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري. وتعفى أيضا عقود تسجيل الأراضي من الضرائب.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في نوفمبر 2017 على إنشاء منطقة استثمارية في القليوبية، مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على مساحة 36 فدانا، في منطقة الخانكة، وتستهدف المنطقة أيضا الصناعات الغذائية بالتحديد.

وفي شهر سبتمبر 2017، وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركة SECC السنغافورية، لتطوير مناطق استثمارية في محافظات قنا وكفر الشيخ والقليوبية.​​

ويبلغ عدد المناطق الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 3 مناطق، في محافظات الجيزة - القليوبية - الدقهلية، وجارٍ التنسيق لإنشاء مناطق جديدة وفق خطة طموحة. ​

يتميز العمل بنظام المناطق الاستثمارية بسرعة وسهولة إجراءات تخصيص الأرض واستخراج التراخيص وتقديم تسهيلات في السداد حيث تخصص الأراضي بنظام حق الانتفاع.